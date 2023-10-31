Индекс Мосбиржи может уйти выше 3300п при появлении какого-нибудь позитива - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи может уйти выше 3300 пунктов при появлении какого-нибудь позитива, но для сильного восходящего движения экономических предпосылок нет, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Стоит отметить, что российский рынок акций мужественно переживает периодические просадки нефтяных котировок. Рынком сейчас правят частные инвесторы, которые склонны больше покупать, нежели продавать. При этом на рынке достаточно денег для покупок. Последние дни индекс Мосбиржи "болтается" недалеко от годовых максимумов. Падение нефти и неожиданно сильное повышение ключевой ставки ЦБ приводят лишь к небольшим просадкам, которые довольно быстро выкупаются, но не к полноценной коррекции, - указывает эксперт. - В такой ситуации вполне может сработать старая аксиома: "если рынок не хочет падать, значит, он будет расти". Поэтому не исключаем, что при появлении какого-нибудь позитива индекс Мосбиржи уйдет выше 3300 пунктов, но для какого-то сильного восходящего движения экономических предпосылок нет. По-прежнему считаем, что скоро придет время, когда основная масса инвесторов начнет продавать акции, перекладываясь в облигации".

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