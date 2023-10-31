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31 октября 2023 года 09:11

Dow прибавил 1,6%

Уолл-стрит завершила торги понедельника в плюсе. Большинство фондовых индексов стран АТР опускается во вторник. Цены на нефть эталонных марок поднимаются во вторник утром.

Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали квартальные отчеты компаний в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) на этой неделе.

По мнению аналитиков, поддержку котировкам акций оказал тот факт, что в выходные к боевым действиям на Ближнем Востоке не присоединились новые участники.

Вместе с тем рынок уверен, что американский ЦБ сохранит неизменной базовую процентную ставку по итогам заседания 31 октября - 1 ноября на уровне 5,25-5,5% годовых. Трейдеры также полагают, что председатель Федрезерва Джером Пауэлл оставит открытой возможность еще одного повышения ставки до конца года.

Пауэлл, вероятно, даст понять, что возможность подъема ставки зависит "от данных по инфляции и рынку труда США, которые будут опубликованы в период с начала ноября до середины декабря", говорит главный экономист PNC Financial Group Гас Фоше, слова которого приводит MarketWatch.

Кроме того, Уолл-стрит оценивала новый указ президента США Джо Байдена, обязывающий разработчиков наиболее мощных систем искусственного интеллекта (ИИ) предоставлять властям информацию о результатах их проверки на безопасность.

"Ни одна страна мира до сих пор не вводила в действие таких сильных мер в области ИИ-безопасности и обеспечения доверия к этим технологиям, какие вводит президент Байден, -цитирует Financial Times слова замглавы аппарата Белого дома Брюса Рида. - Это очередной шаг в рамках агрессивной стратегии, требующей прилагать на каждом направлении все усилия для извлечения выгоды из ИИ и снижения сопутствующих рисков".

Капитализация Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) увеличилась на 2%. Компания намерена приостановить показ рекламы европейским пользователями младше 18 лет, однако лицам старше этого возраста придется выбирать между согласием на обработку данных в целях персонализации рекламы и ежемесячной платой за использование Facebook и Instagram. Эти меры направлены на соблюдение европейского законодательства, отмечает MarketWatch.

Рыночная стоимость Walt Disney Co. (SPB: DIS) повысилась на 1,7% после сообщения The Wall Street Journal со ссылкой на источники о том, что миллиардер Айзек Перлмуттер передал свой пакет акций Disney фонду инвестора-активиста Нельсона Пельца Trian Fund Management, что должно помочь ему в борьбе за места в совете директоров медиакомпании.

Акции McDonald''s Corp. (SPB: MCD) также подорожали на 1,7%. Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания увеличила чистую прибыль в третьем квартале на 17%, а скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы рынка.

Работники двух СПГ-заводов Chevron Corp. (SPB: CVX) в Австралии одобрили новое трудовое соглашение c компанией. Цена акций нефтяного гиганта выросла на 1,2%.

Котировки бумаг SoFi Technologies прибавили 1%. Финтех-компания повысила годовой прогноз выручки до $2,045-2,065 млрд с $1,974-2,034 млрд, скорректированной EBITDA - до $386-396 млн с $333-343 млн.

Технологическая Western Digital (SPB: WDC) сообщила о намерении выделить сегменты дисковых накопителей и флэш-памяти в самостоятельные публичные компании во втором полугодии 2024 года и завершила первый финансовый квартал со скорректированным убытком в $1,76 на акцию при ожиданиях аналитиков на уровне $1,91. Котировки ее акций повысились на 7,3%.

Рыночная стоимость инвестиционного траста недвижимости Spirit Realty Capital (SPB: SRC) подскочила на 7,9% на новостях о его покупке конкурирующим Realty Income (SPB: O) в рамках сделки с оценкой стоимости предприятия (EV) в $9,3 млрд. Акционеры Spirit получат за каждую свою бумагу по 0,762 новой акции Realty Income.

Другое слияние - между производителем полупроводниковых компонентов Broadcom (SPB: AVGO) и разработчиком технологий в сфере виртуализации и облачной инфраструктуры VMware Inc. (SPB: VMW) - откладывается до "выполнения оставшегося условия", сообщили компании. Предполагается, что этим условием может быть получение одобрения со стороны китайских властей. Закрытие сделки, которая оценивается в $69 млрд, было запланировано на понедельник. Капитализация Broadcom увеличилась на 0,3%, VMware - на 3,1%.

Котировки бумаг еще одного производителя полупроводников - ON Semiconductor Corp. (SPB: ON) - рухнули на 21,8%. Ее прогноз на четвертый квартал разочаровал рынок, хотя выручка и скорректированная прибыль в июле-сентябре превзошли ожидания.

Dow Jones Industrial Average повысился в понедельник на 1,58% и составил 32928,96 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 1,2% - до 4166,82 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 1,16% и составил 12789,48 пункта.

Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускается во вторник, однако японский индикатор растет на итогах октябрьского заседания Банка Японии.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite потерял в ходе торгов 0,2%, гонконгский Hang Seng упал на 1,7%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре снизился до 49,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение индикатора на прежнем уровне.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, меньше - на ослабление. В прошлом месяце индикатор превысил данную отметку впервые с марта.

Лидерами падения в материковом Китае являются акции Anhui Jianghuai (-4,1%), Wuxi Apptec (-3,6%), Longi Green Energy (-3,6%), DBG Technology (-4,1%) и Jiangyin Hengrun (-10%).

В Гонконге существенное снижение демонстрируют акции Sinopharm Group (-6,4%), Zhongsheng Group (-4,9%), Li Ning Co. (-3,5%) и HSBC Holdings (-2,6%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 растет в ходе торгов на 0,3%.

Банк Японии принял решение придерживаться более гибкого подхода к колебаниям доходности десятилетних государственных облигаций по итогам завершившегося во вторник двухдневного заседания. Теперь регулятор будет считать верхнюю границу доходности в 1% скорее ориентиром, а не жестким лимитом для доходности госбондов, говорится в заявлении японского центробанка.

Тем временем остальные параметры денежно-кредитной политики оставлены неизменными. Так, краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

"Фактически Банк Японии отказался от политики регулирования кривой доходности, и мы полагаем, что руководители центробанка могут покончить с отрицательными ставками уже в январе", - отметил экономист Capital Economics Марсель Тьелиан.

Лидерами роста в Токио во вторник выступают бумаги Nippon Electric Glass Co. (9,1%), Nissin Sedifun Group (7,3%), Osaka Gas (4,2%), Sumitomo Pharma Co. (4%) и Dai-ichi Life Holdings Inc. (3,9%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 1,5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%.

Котировки акций Samsung Electronics снизились на 0,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,5%.

Акции BHP Group подешевели на 1,4%, Rio Tinto - на 0,6%.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются утром во вторник, слабо восстанавливаясь после падения до минимумов за три недели накануне.

Цена декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $87,81 за баррель, что на $0,36 (0,41%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты упали в цене на $3,03 (3,4%) - до $87,45 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,47 (0,57%) и составили $82,78 за баррель. По итогам прошлой сессии они потеряли $3,23 (3,8%) - до $82,31 за баррель.

Снижению цен на нефть накануне поспособствовал тот факт, что Израиль все еще не начал полномасштабную наземную операцию в секторе Газа в ответ на атаку боевиков ХАМАС, пишет MarketWatch.

"Отсутствие перебоев глобальных поставок, а также признаки некоторого снижения спроса на нефть в Азии позволили ценам на нефть упасть", - отметил старший аналитик Price Futures Group Фил Флинн. "Но нельзя забывать, что дефицит на мировом рынке нефти сохраняется, и мы не можем допустить перебоев поставок, так что снижение цен может оказаться краткосрочным", - добавил он.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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