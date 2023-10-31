Поводов для уверенного роста рынка акций РФ пока недостаточно - БКС Экспресс

Поводов для уверенного подъема на российском рынке акций пока недостаточно, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Рост ключевой ставки до 15% еще не полностью отыгран, хотя это очевидный негативный фактор для большинства "голубых фишек". Высокие ставки с нами надолго, о чем ЦБ ясно дает понять последние два заседания. В это же время цены на нефть марки Brent просели почти на 3%. Геополитическая премия в нефтяных ценах из-за событий на Ближнем Востоке при относительно стабильной ситуации может постепенно снижаться. Рубль в понедельник снова начал укрепляться, что во многом было ожидаемо. Это в свою очередь оказывает давление на акции российских экспортеров и сырьевиков, - пишет аналитик в обзоре. - По индексу Мосбиржи в текущей ситуации сложно рассчитывать на скорый "штурм" и пробой верхней границы боковика последних месяцев около 3280-3300 пунктов. Внешние факторы к этому пока не располагают. Наиболее вероятный сценарий - дальнейшая консолидация около текущих значений или чуть ближе к середине бокового коридора (около 3100-3200 пунктов). Среди акций устойчивее рынка могут выглядеть бумаги "Московской биржи", "Интер РАО", X5 Retail Group, "Северстали", "ЛУКОЙЛа", "префы" "Транснефти".

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