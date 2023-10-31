"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Mattel

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американского производителя игрушек Mattel Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $25 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Mattel успешно трансформирует бизнес за счет интеллектуальной собственности с помощью новой кинофраншизы. компания участвует в создании игрового кино с крупнейшими студиями (Sony, Warner Brothers, Paramount Global и MJM), чтобы подстегнуть спрос. В 3К23 у эмитента был солидный рост выручки и хорошая рентабельность, в том числе и за счет недавно вышедшего фильма "Барби", - указывают эксперты в материале. - Mattel ожидает, что в целом выручка в отрасли в этом году снизится на 4-6%, но рассчитывает увеличить долю рынка. Компания наращивает обороты к началу праздничного сезона - расширяет присутствие на полках ритейлеров и в праздничных каталогах, а также активизирует рекламу. Мы повышаем свою оценку EPS на 2023 год с $1,19 до $1,24, что предполагает высокие результаты за 4К23. Подтверждаем прогноз EPS на 2024 год на уровне $1,56".

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