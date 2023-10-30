Попытки роста рынка акций завершились консолидацией из-за упавшей нефти и укрепления рубля

Москва. 30 октября. Попытки рынка акций РФ подрасти в понедельник вслед за внешними фондовыми площадками завершились консолидацией при смешанной динамике цен blue chips из-за упавшей вечером нефти (Brent откатилась к $88 за баррель) после пятничного ее роста из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также на фоне укрепления рубля. Индекс Мосбиржи завершил день в районе 3225 пунктов, лидерами роста выступили акции "Сургутнефтегаза" (+2%), аутсайдерами стали бумаги финансовых компаний.

По итогам торгов индекс Мосиржи составил 3227,07 пункта (+0,1%, днем индекс поднимался в район 3250 пунктов), индекс РТС - 1094,37 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 92,8 рубля (-1,33 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2% и +1,8% "префы"), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%).

Прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила 638,6 млрд рублей, что на 1,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, указано в отчете компании. Выручка снизилась на 11,6%, до 2,1 трлн руб., себестоимость продаж уменьшилась на 8%, до 1,3 трлн руб., прочие расходы составили 15,4 млрд руб., что в 7 раз меньше, чем в январе-сентябре 2022 года.

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,5%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций большую часть торгов понедельника торговался в умеренном "плюсе", несмотря на ценовую слабость нефти и укрепление рубля. Позитивную динамику поддерживал отложенный с конца минувший недели спрос инвесторов, которые предпочли перенести покупки на понедельник в условиях нестабильного внешнерыночного и геополитического фона.

На мировых площадках в начале недели преобладали сдержанные покупки. Сценарий драматической эскалации ближневосточного конфликта пока не реализуется. Это улучшает сантимент на рынках, но с другой стороны, снижает "военную премию" в котировках нефти. Прогноз по индексу Мосиржи на 31 октября - движение в рамках 3200-3300 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, укрепление рубля и просевшие акции нефтяников сдержали индекс Мосбиржи от ощутимого роста. В "плюсе" оказались бумаги металлургов на фоне дорожающих промышленных и драгметаллов.

К фактору указа об обязательной продаже выручки также подключилась высокая ставка ЦБ РФ, которая существенно снижает дивидендную привлекательность российского рынка. Поэтому в ближайшее время вероятность акцентированного роста будет оставаться низкой. Укрепление рубля имеет все шансы на продолжение, что также является негативом для экспортеров, считает аналитик.

Европейские индексы выросли на фоне снижения доходностей облигаций. В Германии статистика оказалась лучше ожиданий, оценка потребительского и делового доверия еврозоны составила 93,3 пункта в октябре по сравнению с 93,4 пункта в сентябре. Всемирный Банк прогнозирует, что в IV квартале средняя цена Brent будет составлять $90 за баррель, а в 2024 году финансовая структура ожидает среднюю цену Brent на уровне $81 за баррель. Однако в докладе также отмечается, что риски расширения палестино-израильского кризиса могут внести существенные коррективы и привести к более высоким ценам, отметил аналитик.

Впрочем, полагает Кочетков, текущая динамика нефти указывает на то, что риски разрастания конфликта пока не столь высокие. Израиль начал проводить наземную операцию в секторе Газа, но небольшими рейдовыми группами, хотя бомбардировка и обстрел объектов продолжается. Тем не менее, арабские поставщики нефти пока не сигнализируют о каких-либо возможных санкциях в отношении участников конфликта, обратил внимание эксперт.

Главным событием на текущей неделе будет заседание ФРС США. Однако большинство на рынке все же не ждет очередного повышения ставки, напомнил Кочетков.

Портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев также полагает, что попытки роста рынка акций РФ связаны с оптимистичными настроениями на глобальных рынках и позитивными корпоративными новостями. Индекс Мосбиржи продолжает торговаться вблизи годового максимума, однако для его пробоя пока нет сильных позитивных драйверов. Более того, после повышения процентной ставки Банком России в пятницу давление на рынок акций усилилось из-за роста доходностей альтернативных финансовых инструментов, в частности, облигаций.

Советы директоров "Куйбышевазота" и "Инарктики" (MOEX: AQUA) рекомендовали выплатить дивиденды за 9 месяцев года в размере 14 и 19 рублей на акцию соответственно. Кроме того, о готовности начать выплату дивидендов после редомициляции заявили в компании "Мать и дитя" (MOEX: MDMG). Также рынки продолжают ждать новостей по дивидендам от "Газпром нефти", "Роснефти" и "Татнефти". Сильные финансовые результаты за 3 квартал опубликовала Мосбиржа: компания в 5,9 раза г/г увеличила торговый и инвестиционный доход, на 72% г/г - комиссионный доход. Таким образом, прибыль после налогообложения выросла до 2,02 млрд рублей против убытка в 17 млн рублей годом ранее. Результаты были ожидаемы, поэтому акция не отреагировала сильным ростом, уверен аналитик.

Нефть Brent подешевела в ожидании заседания ФРС и предстоящих важных макроданных. Учитывая динамику на долговом рынке, инвесторы ожидают, что регулятор США сохранит ставку в прежнем диапазоне 5,25-5,5%, однако будет удерживать ее на высоком уровне продолжительное время. На это указывает нейтральная динамика в "коротких" бондах и рост доходностей в последнее время в среднесрочных и долгосрочных облигациях. Также участники торгов продолжают следить за конфликтом на Ближнем Востоке. Уже звучат прогнозы, в частности, от Bloomberg, что данный конфликт может сохраниться в ближайшие полгода. Этот фактор будет способствовать сохранению повышенной волатильности на рынке нефти, считает Алексеев.

По оценке аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, положительную динамику индексов в начале недели обусловили хорошие корпоративные новости. Предложение Банка России обязать ряд эмитентов утверждать и публично раскрывать дивидендную политику, что на сегодня является правом компании, повышает оптимизм покупателей российских акций.

В лидеры роста в понедельник вошли расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+2,3%) на новостях о редомициляции ее головного общества с Кипра в Абу-Даби. В числе аутсайдеров без новостей оказались акции Segezha (MOEX: SGZH) Group (-3,3%). Прогноз для индекса МосБиржи на торги 31 октября - продолжение движения в диапазоне 3200-3300 пунктов, считает Мильчакова.

Как отмечает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов, эффект от неожиданного повышения ставки Банка России выше прогнозов, которое в значительной степени носит превентивный характер по отношению к инфляционным рискам, пока в должной мере не оценен инвесторами на рынке акций. Вероятно, участники торгов в большей степени руководствуются среднесрочными позитивными ожиданиями, нежели краткосрочными негативными факторами, предполагает эксперт.

Лучше рынка, несмотря на укрепление рубля, выглядят "префы" "Сургутнефтегаза". На этой неделе инвесторы ожидают отчет по РСБУ компании за 9 месяцев. Исходя из данных отчета за полугодие, дивидендная доходность бумаг может превысить 20%, что в условиях существенного ужесточения денежно-кредитных условий, а также относительно низкой дивдоходности остальных бумаг сектора делает акции "Сургутнефтегаза" безусловным фаворитом в дивидендных портфелях, полагает аналитик.

Среди акций сектора металлов и добычи выделяются бумаги "Норникеля" (17568 рублей за штуку), которые на прошлой неделе вышли вверх из своего очень устойчивого диапазона 15800-17100 рублей. Среди драйверов роста - ожидания новостей о промежуточных дивидендах, а также пока только наметившаяся позитивная динамика цен на корзину металлов компании, которая может усилиться в IV квартале 2023 года на восстановлении траектории роста в Китае и геополитических факторах. Тем не менее, потенциал роста акций ГМК уже достаточно ограничен и составляет чуть более 8%, предупреждает Фетисов.

В потребительском секторе в понедельник подросли акции "Инарктики" (+2,4%, до 994 рублей) на фоне рекомендаций совета директоров о размере дивидендов за 9 месяцев (19 рублей на акцию). Дивидендная доходность небольшая, однако постоянство и приверженность компании выплате дивидендов, а также недооцененность бумаг дают возможность включить акции компании в число фаворитов, считает аналитик.

В целом, повышение рублевых ставок и развивающаяся тенденция к укреплению рубля снижают вероятность роста рынка акций РФ свыше отметки 3250 пунктов по индексу Мосбиржи. В ближайшую неделю российский рынок большую часть времени останется в диапазоне 3200-3250 пунктов, полагает Фетисов.

В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi подрос на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng вышел в плюс на 0,04%), плюсуют Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 растут на 0,2-1%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,7-1%).

ВВП Германии в III квартале 2023 года уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего предварительные данные. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение ВВП на 0,3%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в октябре увеличились на 3% в годовом выражении, говорится в предварительном отчете Федерального статистического управления страны (Destatis). Инфляция резко замедлилась по сравнению с 4,3% в сентябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен в этом месяце на 3,3%, сообщает Trading Economics.

Инвесторы ожидают итогов заседаний Банка Японии (31 октября) и Федрезерва (1 ноября). На эту неделю также запланирована публикация китайских индексов менеджеров по закупкам (PMI) как в промышленном секторе, так и в сфере услуг. Трейдеры рассчитывают, что эти данные подтвердят тенденцию к стабилизации экономики КНР, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером в понедельник ускорили откат на ослаблении опасений расширения ближневосточного конфликта. Ранее в пятницу цены выросли на новостях о расширении Израилем масштаба наземных военных действий на территории сектора Газа, на которое уже отреагировал угрозами Иран.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $87,98 за баррель (-2,7% и +2,9% в пятницу), декабрьская цена WTI - $82,76 за баррель (-3,2% и +2,8% в пятницу).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в выходные о принятом властями страны решении перейти ко второму этапу операции, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла ряд рейдов в сектор.

По итогам всей прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,9%.

Наибольшие опасения у инвесторов вызывает возможность прямого включения Ирана в конфликт между Израилем и ХАМАС. Ужесточение санкций в отношении иранской нефти способно привести к сокращению предложения сырья на рынке на 1 млн баррелей в сутки. В случае разрастания конфликта страна может угрожать транспортным узлам и нефтяной инфраструктуре в регионе, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосирже выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+9,8%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+9,8%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+9%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+5,5%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,1%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+3,8%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,8%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+3,7%).

Подросли акции ПАО "Инарктика" (+2,4%) на фоне известий, что совет директоров компании, ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, рекомендовал дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 19 рублей на акцию. Дивидендная доходность бумаг "Инарктики" составит менее 2% годовых. Право на их получение будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 9 декабря 2023 года. Собрание, на котором планируется рассмотреть эту рекомендацию, намечено на 29 ноября.

ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+0,7%%) в январе-сентябре 2023 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 3,634 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в отчетности компании.

Совет директоров ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+2,6%, до 719,2 рубля; +1,9% "префы") рекомендовал акционерам на внеочередном собрании 1 декабря принять решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023 года в размере 14 рублей на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию, говорится в материалах компании. Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано утвердить 12 декабря.

Дивиденды "Куйбышевазота" за 2022 год составили 35 рублей на каждую обыкновенную и привилегированную акции. Общая сумма выплат - 6 млрд 292 млн 556 тыс. рублей. Также в прошлом году "Куйбышевазот" выплачивал промежуточные дивиденды из прибыли прошлых лет - по 15 рублей на все виды акций. Таким образом, общий размер дивидендных выплат за 2022 год с учетом промежуточных составил 50 рублей на бумагу.

Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+1,3%) по РСБУ за девять месяцев сократилась на 25,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,2 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA снизилась на 16,8% (до 25,2 млрд руб.), выручка выросла на 8,9% (до 167,55 млрд руб.).

Чистая прибыль ПАО "НМТП" (MOEX: NMTP) (+0,1%) по РСБУ в январе-сентябре 2023 года составила 22,208 млрд рублей, что на 3,9% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 16%, до 22,143 млрд рублей.

Снизились в цене акции "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-6,2%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-5%), расписки MDMG (-3,4%), акции "Сегежа Групп" (-3,3%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-3,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-2,7%).

Группа компаний MD Medical (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя") по итогам III квартала 2023 года получила выручку в 6,79 млрд рублей, что на 5,4% выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосиржи за день составил 46,03 млрд рублей (из них 7,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,14 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,72 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").