Рубль в понедельник уверенно вырос к основным валютам в единый день уплаты налогов и после пятничного повышения ключевой ставки

Москва. 30 октября. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос к бивалютной корзине в единый день уплаты налогов и с учетом неожиданного решения повысить ключевую ставку сильнее прогнозов.

Курс доллара США составил 92,86 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,27 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,64 руб./EUR1, подешевев на 93 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,12 рубля, до 95,46 руб. Курс китайского юаня опустился на 16 копеек, до 12,64 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос к основным валютам по итогам торгов понедельника на фоне неожиданного решения Банка России повысить ключевую ставку до 15%, принятого на заседании в пятницу, в то время как аналитики единогласно ждали повышения лишь до 14%. Регулятор мотивировал свое решение усилившимся инфляционным давлением, которое складывается выше ожиданий.

Поддержку рублю оказали также необходимость обязательной продажи валютной выручки, введенной для ряда компаний в середине месяца, и налоговый период октября. Сегодня компании-экспортеры должны были перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, акцизы и квартальный НДД. По оценкам большинства аналитиков, объем октябрьских налогов существенно превышает уплаченные в сентябре.

"В понедельник рубль продолжил свой рост, начавшийся после объявления в пятницу решения ЦБ о повышении ключевой ставки до 15%. Поддержку отечественной валюте также оказали начавшийся налоговый период у компаний-экспортеров, а также обязательная продажа валютной выручки. В целом, пока мы не наблюдаем фундаментальных причин к удешевлению доллара ниже 90 рублей и продолжаем придерживаться обозначенных ранее уровней: прогнозный коридор на конец года - 95-100 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"В понедельник рубль демонстрировал заметное укрепление, которое, впрочем, в основном можно было наблюдать в первой половине дня. Так, открылась пара "доллар-рубль" выше 94 руб. и в утренние часы поднималась выше 94,25 руб. Однако затем курс скорректировался ниже 94 руб., а в середине дня был близок к отметке 92,75 руб. В оставшиеся до конца рабочего дня часы доллар торговался в узком диапазоне чуть выше 93 руб. Укрепление рубля в первой половине дня происходило на фоне проведения основных налоговых платежей и повышения ключевой ставки ЦБ после пятничного решения", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По словам эксперта, в целом рубль продолжает расти на информационном фоне о мерах по обязательной продаже валютной выручки. "Однако примечательно, что в конце прошлой недели, несмотря на решение о повышении ставки и сохранение относительно жесткой риторики ЦБ, во второй половине дня в пятницу наблюдалось ослабление рубля. Мы связываем это с реакцией рынка на комментарии председателя Банка России о том, что регулятор по-прежнему рассматривает лишь временный характер административных мер по продаже валютной выручки. Кроме того, ЦБ отмечал, что пока было трудно объективно оценить вклад принятых мер в процесс октябрьского укрепления рубля. Сегодня регулятор представил Проект основных направлений развития финансового рынка на 2024 г. и период 2025-2026 гг., где вновь акцентировал внимание на временном характере обязательной продажи валютной выручки и необходимости отмены этих мер в будущем. Полагаем, что подобная риторика сдерживает потенциал дальнейшего укрепления рубля. При этом важным индикатором эффективности мер по обязательной продаже выручки станет динамика рубля в "неналоговом периоде" первой половины ноября", - говорит Кравченко.

Нефтяные котировки ускорили падение вечером в понедельник на ослаблении опасений расширения ближневосточного конфликта. Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 2,93% - до $87,82 за баррель. Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 3,52% - до $82,5 за баррель.

В минувшую пятницу обе марки подорожали почти на 3%. В то же время по итогам всей прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,9%.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в выходные о принятом властями страны решении перейти ко второму этапу операции, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла ряд рейдов в сектор. Вместе с тем тот факт, что Иран пока не втянут в конфликт, несколько успокаивает инвесторов.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 2 и составило 504 единицы. Число газовых установок снизилось на 1, до 117.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 31 октября на 2,61 копейки, до 93,2435 руб./$1, и увеличил курс евро на 26,6 копейки, до 98,6164 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник поднялся на 1,89 копейки по отношению к пятнице и составил 93,2821 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, снизился на 7,35 копейки и составил 93,2514 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 638,19 млн, из которых $422,792 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 215,398 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 12,42 копейки, до 98,6576 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 22,06 копейки, до 98,6714 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR384,913 млн, из которых EUR79,124 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR305,789 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 27 октября понизилась на 1 базисный пункт - до 12,67% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник относительно пятницы на 2 базисных пункта - до 12,9% годовых, на 3 месяца - повысилась на 15 базисных пунктов, до 11,85% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 9 базисных пунктов, до 9,78% годовых.