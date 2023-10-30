"БКС МИ" понизил целевую цену акций General Motors до $40

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций General Motors с $48 до $40 за штуку с учетом возможного роста расходов на оплату труда, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Потенциал роста цены акций составляет 47% с текущих уровней.

"Чистая прибыль компании за 3К23 составила $3,35 млрд ($2,28/акц.) против $3,31 млрд ($2,25/акц.) годом ранее. Это связано с ценообразованием, ростом доли рынка в США и глобальных поставок и снижением стимулов для покупателей. Чистая выручка выросла на 5% до $44,131 млрд и превысила консенсус StreetAccount ($42,620 млрд). Мы понижаем оценку прибыли на акцию на 2023 год с $7,65 до $7,56 с учетом издержек от забастовки. Мы подтверждаем прогноз на 2024 год на уровне $6,62, но предупреждаем, что он может снизиться из-за роста расходов на оплату труда в следующем году", - пишут аналитики "БКС МИ".

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