Цены евробондов РФ в понедельник вновь продемонстрировали небольшую боковую динамику на фоне снижения UST

Москва. 30 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали небольшие смешанные изменения, несмотря на возобновление снижения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ изменились незначительно.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году понизились в цене за день всего на 0,7 базисного пункта, до 62,94% от номинала (их доходность выросла на 0,4 базисного пункта - до 9,94% годовых). Котировки облигаций с погашением в 2042 году поднялись за день на 0,2 базисного пункта, составив 67,25% от номинала (доходность увеличилась также на 0,2 базисного пункта, до 9,05% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4,9 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 2,9 базисного пункта - до 34,18% от номинала (доходность опустилась на 0,6 базисного пункта, составив 15,87% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 12,5 базисного пункта - до 55,06% от номинала (их доходность опустилась на 7 базисных пунктов, составив 31,26% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году упали на 39,3 базисного пункта, подешевев относительно предыдущего торгового дня до 53,67% годовых от номинала (доходность увеличилась на 26,4 базисного пункта и составила 23,68% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году поднялись в цене на 20,9 базисного пункта, подорожав до 49,79% от номинала (доходность снизилась на 8,6 базисного пункта, до 19,28% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году уменьшилась на 1,3 базисного пункта, составив 65,56% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 30 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор сдерживает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries возобновили в понедельник снижение в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 31 октября - 1 ноября.

Рынок уверен, что американский ЦБ сохранит неизменной базовую процентную ставку по итогам этого заседания - на уровне 5,25-5,5% годовых. Инвесторы также полагают, что председатель ФРС Джером Пауэлл не станет исключать вероятность еще одного повышения ставки до конца года.