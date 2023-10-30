"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Hua Hong Semiconductor с целью HKD28

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции Hua Hong Semiconductor с целевой ценой HKD28 за штуку" с горизонтом инвестирования на сентябрь 2024 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 43%, сообщается в материале аналитиков.

"Hua Hong Semiconductor торгуется с форвардным Р/Е 6,3 (2023) и 5,4 (2024), что в сочетании с быстрыми темпами развития бизнеса предполагает значительный потенциал роста как относительно средних исторических оценок, так и в сравнении с отраслевыми аналогами. Кроме того, запуск в конце года новой фабрики и вероятное внедрение более сложных техпроцессов ускорят раскрытие акционерной стоимости", - пишут аналитики сервиса.

Эксперты указывают на следующие причины потенциального роста цены акций:

- Высокий спрос на полупроводники.

- Наращивание компанией производства.

- Власти Китая активно стимулируют развитие полупроводниковой промышленности.

- Сильная финансовая отчетность Hua Hong.

Hua Hong Semiconductor занимается производством и продажей полупроводниковых изделий, а также разработкой технологий обработки пластин.

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