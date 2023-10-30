"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций PetroChina

"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций класса H PetroChina Co. с целевой ценой на уровне HKD4,85, что соответствует потенциалу снижения около 6,0% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Китайский нефтегазовый мейджор отчитался за IIIквартал 2023 года: выручка снизилась на 4,6% г/г, но операционная прибыль увеличилась на 17,5%, а чистая прибыль на акцию выросла на 4,4% г/г. Отчетность PetroChina нейтральна для акций компании. Операционная и чистая прибыль компании умеренно увеличиваются на фоне сильной динамики спроса на нефть в стране. В то же время такого роста финансовых результатов, на наш взгляд, недостаточно, чтобы оправдать существенное подорожание акций PetroChina в текущем году. Дивиденды компании на горизонте 12 месяцев могут составить около RMB0,43 на акцию, что соответствует 9% доходности - меньше, чем у Sinopec и некоторых американских нефтяников", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

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