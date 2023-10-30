Рубль, скорее всего, будет торговаться на текущей неделе ближе к 95 руб./$1 - "БКС МИ"

Курс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, останется на текущей неделе в диапазоне 93-95 руб./$1, но ближе к его верхней границе - заканчивается октябрьский налоговый период, а в первую неделю нового месяца национальная валюта обычно ослабевает, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолия Трифонова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.