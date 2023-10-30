Поглощение Hess может усилить волатильность в акциях Chevron - Freedom Finance Global

Покупка Hess Corp. может привести к повышению волатильности в акциях Chevron Corp. в зависимости от динамики нефтяных цен, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

"Мы негативно оцениваем отчетность компании за третий квартал 2023 года. Тем не менее высокая дивидендная доходность, рост спроса на нефтепродукты и газ в зимний период и значительные объемы программы buyback будут оказывать поддержку бумагам эмитента (при этом потенциал роста котировок с текущих уровней ограничен), - указывает эксперт в обзоре. - Объем возврата средств акционерам в 4К23 будет зависеть от продвижения к закрытию сделки по покупке крупной американской добывающей компании Hess Corp. Совет директоров сохранил размер квартального дивиденда на уровне $1,51 на акцию с доходностью 3,9% к текущим котировкам (отсечка пройдет 16 ноября, выплата назначена на 11 декабря). Котировки акций Chevron и оценка бумаг Hess для целей сделки находятся на уровне наших целевых цен, поэтому мы оцениваем сделку нейтрально. Однако стоит учитывать, что долговая нагрузка Hess выше, как и ожидаемые темпы роста добычи. Поглощение этой компании должно повысить волатильность акций Chevron в зависимости от динамики цен нефти".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.