"Тинькофф Инвестиции "сохраняют позитивную оценку перспектив цены бумаг "Мать и дитя"

"Тинькофф Инвестиции "сохраняют позитивную оценку перспектив цены бумаг Группа компаний MD Medical (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя"), котировки депозитарных расписок эмитента могут вырасти почти на 18% и возможна выплата дивидендов на горизонте года, сообщается в материале аналитика Маргариты Яковлевой.

"Компания опубликовала операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2023 года. В 3К23 выросло количество принятых родов в московских госпиталях, хотя в первой половине 2023 года показатель снижался. Клиники в регионах продолжают выходить на плановые мощности и вносить существенный вклад в общий рост выручки. Снижение наблюдается только в количестве койко-дней, поскольку в прошлом году был еще повышенный спрос на стационар из-за заболеваний COVID-19, - указывает эксперт в обзоре. - В текущем году MD Medical вернулась к активной программе расширения и инвестиций в новые проекты. Компания приобрела госпиталь на Мичуринской проспекте и к концу года планирует открытие новых клиник в деловом центре "Москва-Сити" и ЖК "Зиларт". MD Medical не исключает новых M&A в среднесрочной перспективе и проведения SPO для покупок. Привлечение капитала с помощью допэмиссии может размыть долю акционеров, но новые проекты позволят компании ускорить рост финансовых результатов".

Яковлева также обращает внимание, что после завершения процедуры редомициляции компания может вернуться к дивидендным выплатам. "Как правило, MD Medical распределяла 50% чистой прибыли в виде дивидендов, однако представители компании не исключают, что выплаты могут быть осуществлены за счет нераспределенной прибыли за последние три года. Мы ожидаем, что компания сможет вернуться к вопросу дивидендов в первом квартале 2024 года. По нашим расчетам, дивиденды могут составить не менее 58 рублей на акцию", - указывает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.