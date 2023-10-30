"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Ciena с целью $47,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Ciena Corp. с целью $47,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,8%, стоп-приказ: $38, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Нагрузка на беспроводные сети и дата-центры продолжает стремительно расти, - отмечают аналитики. - Спрос на сетевое оборудование остается высоким. В этом контексте долгосрочные перспективы Ciena выглядят достаточно оптимистично, а обширный портфель заказов лишний раз подтверждает наличие высокого спроса. Считаем, что отставание акций от широкого рынка неоправданно и инвесторы недооценивают перспективы отрасли. На текущий момент акции Ciena торгуются с большим дисконтом по отношению к аналогам".

С технической точки зрения котировки акций находятся в боковом движении, подчеркивают эксперты. "Цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $38 риск на портфель составит 0,74%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,15", - указывают в "Финаме".

Ciena Corporation - американская технологическая компания, сферой деятельности которой является разработка сетевых систем и сетевых технологий, строительство сетевой инфраструктуры и создание сопряженного программного обеспечения.

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