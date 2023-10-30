Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций "Яндекса" с целевой ценой 2600 руб. за штуку, сообщается в обзоре банка.

"Результаты компании за 3К23 снова превзошли ожидания рынка - выручка выше консенсус-прогноза на 4%, EBITDA скорр. - на 6%, - указывает аналитик Анна Курбатова. - Рост выручки сохраняется на уровне выше 50% г/г (+53,8% г/г) на протяжении четырех кварталов подряд, в то время как рынок ожидал замедления до +48% г/г. Основной сюрприз преподнес сегмент E-com, Мобильность и Доставка, доходы которого увеличились на 69% г/г (против нашего прогноза роста на 60% г/г). Рентабельность бизнеса по EBITDA скорр. осталась на уровне 13% (-0,6пп кв/кв), что несколько лучше ожиданий консенсуса (12,7%)".

Отмеченные компанией тренды по выручке отдельных бизнес-сегментов в октябре, на взгляд эксперта, позволяют рассчитывать на продолжение впечатляющей динамики бизнеса в 4К23. "Яндекс" существенно продвинулся в плане подготовки и согласования с регуляторами схемы реорганизации бизнеса. Компания стремится вынести решение о реорганизации на голосование акционеров до конца текущего года. Курбатова считает квартальную финансовую отчетность и новости на корпоративном фронте позитивными для акций в ближайшей перспективе.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.