БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, Система 001Р-26, ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), РЖД 001Р-26R, Альфа-Банк 001Р-07 (АЛЬФАБ1Р7), сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"ЦБ повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 15%, превысив ожидания рынка в 14%. Индекс гособлигаций RGBI отреагировал снижением, потенциал которого еще не закончен. Короткие ОФЗ до 2 лет сегодня торгуются с доходностью 13,3%. При этом по 3-леткам доходность всего 12,5%. Более длинные бумаги дают от 12,5 до 12,7% годовых. В течение недели доходности могут расти на фоне подстройки ОФЗ к новой ключевой ставке. На текущий момент кривая ОФЗ закладывает ключевую ставку через год на уровне 11%, что находится выше прогнозного коридора ЦБ в 12,5-14,5%. Такое значение возможно, но вряд ли это можно назвать базовым сценарием на текущий момент", - отмечает Галактионов.

Для консервативных инвесторов, по мнению аналитика, по-прежнему остаются привлекательными флоатеры с привязкой к средней RUONIA или уровню ключевой ставки. Они позволяют комфортно пережить период ужесточения монетарной политики, получая высокую доходность. RUONIA в ближайшие дни может превысить 14% и вырасти до 14,5-15% в течение одной - двух недель, полагает эксперт БКС.

"Для инвесторов, ориентированных на более высокую доходность, можно рассмотреть возможность собрать позицию по средним и длинным ОФЗ, - предлагает Галактионов. - Доходность 12,5-12,7% сопоставима с полной средней доходностью Индекса Мосбиржи в последние 10 лет (12,7%). За горизонтом 2024 года ставки с большой вероятностью окажутся ниже, а значит, длинные ОФЗ по текущим ценам могут оказаться выгодной покупкой. Но при условии, что инвестор готов не продавать эти бумаги как минимум до конца 2024 года".

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