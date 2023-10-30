ЦБ РФ, скорее всего, возьмет паузу в цикле повышения ставки на декабрьском заседании - Альфа-банк

Банк России, скорее всего, возьмет паузу в цикле повышения ставки на декабрьском заседании и в 1К24, полагает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

"ЦБ РФ предпринял очень жесткий шаг, повысив ключевую процентную ставку на 200 б. . до 15%, что противоречило более сбалансированному ожиданию рынка, который ждал повышения на 100 б.п., - отмечает эксперт. - ЦБ РФ также пересмотрел в сторону повышения уровень нейтральной реальной процентной ставки, которая теперь оценивается в 2,0-3,0% против прежней оценки в 1,5-2,5%, и повысил прогнозный диапазон ключевой ставки на 2024 год до 12,5-14,5% с предыдущих 11,5%-12,5%. Что касается дальнейших действий ЦБ РФ, мы ожидаем, что решение будет в большой степени зависеть от данных - риторика релиза указывает на паузу в цикле повышения, однако прогнозная траектория ключевой ставки не исключает ее движения до 16%. В данный момент мы отдаем предпочтение сценарию паузы, при котором монетарные власти сохранят ставку на текущем уровне на декабрьском заседании и в 1КВ24".

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