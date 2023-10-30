"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 350 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 30% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Яндекс опубликовал хороший отчет за 3К23 по US GAAP: выручка выросла на 54% г/г, скорректированная EBITDA - на 33% г/г, скорр. чистая прибыль снизилась на 33% г/г. Таким образом, высокий рост выручки от поиска продолжился. Результаты за 3К23 подтверждают фундаментальный потенциал планируемого к отделению "российского" бизнеса (основа нашей целевой цены). Обсуждение реструктуризации бизнеса, похоже, на финишной прямой. Компания сохраняет цель представить схему реструктуризации бизнеса до конца года, и получила одно из требуемых разрешений в России. Эффект от реструктуризации будет зависеть от типа акционеров и ряда условий", - пишет аналитик Мария Суханова.

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