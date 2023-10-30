"БКС МИ" понизил рекомендацию для акций Capri Holdings до "держать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил рекомендацию для акций крупного игрока в сегменте одежды и аксессуаров премиум-класса Capri Holdings с "покупать" до "держать" с прогнозной стоимостью $57 за штуку, что предполагает потенциал роста 12% от текущего уровня, на фоне анонсирования сделки по покупке 100%-й доли эмитента компанией Tapestry, сообщается в материале аналитиков.

Эксперты отмечают, что, по текущим условиям сделки M&A, стоимость Capri Holdings - $8,5 млрд, EV/EBITDA - 9х (премия составляет 20% к аналогам). Улучшение параметров сделки не ожидается.

Также аналитики инвесткомпании указывают, что сделка позволит Tapestry расширить географическое присутствие и диверсифицировать продуктовую линейку.

Менеджмент Tapestry ожидает синергию в операционных издержках в размере свыше $200 млн в течение следующих трех лет. Сделку планируют закрыть в течение 2024 года (нужно одобрение регулятора и акционеров Capri, голосование пройдет 27 ноября).

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