Рубль может укрепиться до 90 руб./$1 к концу 2023г - Инвестбанк Синара

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает прогноз торгового диапазона курса пары доллар/рубль на уровне 90-95 руб./$1 в четвертом квартале и ждет укрепление национальной валюты до 90 руб./$1 к концу текущего года, сообщается в обзоре аналитиков.

"Российские экспортеры с 16 октября обязаны возвращать валютную выручку в Россию и продавать ее на внутреннем рынке. 43 группы компаний-экспортеров должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% валюты, полученной по условиям их экспортных контрактов, с последующей продажей на внутреннем рынке в течение двух недель не менее 90% данных доходов. Чистые ежемесячные валютные продажи составляют лишь 24% экспорта. По нашим оценкам, высокие цены на нефть (мы прогнозируем стоимость нефти марки Urals выше $80 за баррель в 4К23) предполагают рост номинального экспорта, и доля чистых продаж валюты экспортерами вырастет на $2-3 млрд в месяц с текущих $9 млрд (25-27% экспорта)", - указывают эксперты.

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