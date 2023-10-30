.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, лидируют золотодобытчики и "Сургутнефтегаз"
.
ГЛАВНОЕ
В сентябре промпроизводство в РФ выросло на 5,6%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 5,6% после 5,4% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались чуть сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 5,5%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 3,3%
 
Что нового ждет россиян в ноябре
С ноября вступает в силу ряд важных изменений, которые затронут многих россиян. В частности, пишет "Российская газета", прибавку к пенсионным выплатам получат пожилые граждане, которым уже исполнилось 80 лет. Вступит в силу новая программа льготной...
 
Россиянам вернут бесплатную раздачу интернет-трафика
Мобильные операторы "Мегафон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и Теlе2 вернут россиянам бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). ФАС еще 18...
 
Половина банков из топ-30 по величине остатков на депозитах в ЦБ - иностранные
Больше половины банков из топ-30 по величине остатков на депозитах в ЦБ являются иностранными, следует из отчетности кредитных организаций, которую проанализировал "Коммерсант". На последнюю отчетную дату — 1 октября 2023 года — лидером по...
 
30 октября 2023 года 11:44

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, лидируют золотодобытчики и "Сургутнефтегаз"

Москва. 30 октября. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос вслед за мировыми фондовыми площадками и выросшей вечером в пятницу нефтью из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, хотя цены на сырье корректируются вниз (Brent просела к $89 за баррель); индекс Мосбиржи превысил 3235 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" и золотодобывающих компаний на фоне выросших цен на золото (выше $2000 за унцию).

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3237,6 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1090,64 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар просел до 93,5 рубля (-0,62 рубля).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +1,9% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила 638,6 млрд рублей, что на 1,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, указано в отчете компании. Выручка снизилась на 11,6%, до 2,1 трлн руб., себестоимость продаж уменьшилась на 8%, до 1,3 трлн руб., прочие расходы составили 15,4 млрд руб., что в 7 раз меньше, чем в январе-сентябре 2022 года.

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,2%) и OZON (MOEX: OZON) (-0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", техническая картина по индексу МосБиржи пока остается без изменений - торговля по-прежнему проходит в рамках широкой боковой формации с верхней границей 3300 пунктов. Пока этот уровень сопротивления не пробит вверх, боковик остается актуальным.

Тем не менее, ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ может оказать некоторое давление на котировки российских акций в начале недели, а индекс Мосбиржи сдвинется к середине боковика. В США ключевым событием месяца станет заседание ФРС и решение по ключевой ставке - вероятность монетарной паузы высока, однако в среднесрочной перспективе фактор перепроданности американского рынка акций может привести к техническому отскоку, считают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи находится выше поддержки 3220 пунктов (район средней полосы Боллинджера дневного графика), что указывает на сохранение шансов развития роста на этой неделе. Игроки продолжают ожидать корпоративных новостей и отчетностей. Российские эмитенты на данный момент предлагают достаточно скромную промежуточную дивидендную доходность, что в моменте может ограничивать оптимизм на рынке, но объявления о выплатах все еще ждут от таких крупнейших представителей нефтяного сектора, как "Роснефть", "Татнефть" и "Газпром нефть" (MOEX: SIBN), напомнила аналитик.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), индекс Мосбиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Вполне вероятно, что повышение ставки ЦБ РФ в пятницу, а также дешевеющая нефть будут негативно сказываться на российском рынке. "Не исключаем, что индекс сегодня может вновь опуститься к отметке 3200 пунктов. В то же время поддержать рынок могут акции внутренних сегментов с низким долгом. Среди них выделим акции "Магнита", X5, "Мосбиржи", а также "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG)", - отмечают эксперты банка.

Как полагает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, поводов для роста рынка акций широким фронтом пока не видно.

Решение Банка России повысить ключевую ставку сразу до 15% годовых оказалось довольно неожиданным для участников рынка, которые ожидали вдвое меньшего подъема. Индекс Мосбиржи отреагировал на вердикт регулятора локальным падением, но к закрытию пятницы потери были отыграны. В то же время негативный эффект от высокой ставки продолжит оказывать воздействие на рублевые активы, считает эксперт.

Исходя из риторики ЦБ РФ, почти складывается уверенность, что высокие ставки денежного рынка пришли надолго. Поэтому от акций компаний с повышенной долговой нагрузкой стоит избавляться. Прежде всего, это относится к девелоперам и компаниям высоких технологий. В выигрыше будут эмитенты с большим объемом "кэша" на счетах, который они будут размещать под повышенные проценты. Среди таких компаний безусловное лидерство стоит отдать "Мосбирже", от акций которой ожидается обновление максимумов, а также "Интер РАО" и "Юнипро".

Лучше рынка в понедельник могут быть акции золотодобытчиков на фоне ухода котировок золота выше $2 тыс. за тройскую унцию. Ближайшая поддержка по нефти Brent расположена около $87 за баррель.

В целом негативный эффект повышения ключевой ставки ЦБ, укрепляющийся рубль и удешевление нефти будут способствовать умеренной коррекции рынка акций в понедельник, считает Антонов.

В США в пятницу индексы акций S&P 500 и Dow Jones снизились на 0,5-1,1%, причем второй обновил минимум с конца марта; подрос Nasdaq Composite (+0,4%).

Инвесторы по-прежнему обеспокоены происходящим в секторе Газа, где Израиль расширил наземные военные операции. Повышенные геополитические риски умерили желание инвесторов держать акции вплоть до выходных, отмечают специалисты по стратегии, на которых ссылается MarketWatch.

По данным Минторга США, доходы населения в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы американцев увеличились на 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,5%. В августе как доходы, так и расходы американцев увеличились на 0,4%.

В свою очередь, индекс потребительских цен (индекс PCE) в сентябре повысился на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,4% к сентябрю прошлого года. Рынок в среднем прогнозировал подъем на 0,3% и 3,4% соответственно. Сентябрьские темпы роста остались на августовском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении.

Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце ускорилось в помесячном выражении - до 0,3% с 0,1% в августе, но замедлилось в годовом - до 3,7% с 3,8%. Темпы роста в обоих случаях совпали с прогнозами рынка. Индекс PCE Core - ключевой индикатор, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi подрос на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng вышел в плюс на 0,01%), плюсуют Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 растут на 0,5-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,7%).

Инвесторы ожидают итогов заседаний Банка Японии (31 октября) и Федрезерва (1 ноября). На эту неделю также запланирована публикация китайских индексов менеджеров по закупкам (PMI) как в промышленном секторе, так и в сфере услуг. Трейдеры рассчитывают, что эти данные подтвердят тенденцию к стабилизации экономики КНР, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после скачка вечером в пятницу на новостях о расширении Израилем масштаба наземных военных действий на территории сектора Газа, на которое уже отреагировал угрозами Иран.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $89,13 за баррель (-1,5% и +2,9% в пятницу), декабрьская цена WTI - $84,03 за баррель (-1,8% и +2,8% в пятницу).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в выходные о принятом властями страны решении перейти ко второму этапу операции, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла ряд рейдов в сектор.

По итогам всей прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,9%.

Наибольшие опасения у инвесторов вызывает возможность прямого включения Ирана в конфликт между Израилем и ХАМАС. Ужесточение санкций в отношении иранской нефти может привести к сокращению предложения сырья на рынке на 1 млн баррелей в сутки. В случае разрастания конфликта страна может угрожать транспортным узлам и нефтяной инфраструктуре в регионе, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+10,9%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+9,8%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+9,8%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+5,4%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+5,3%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,1%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4%).

Подросли акции ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+2,3%, до 993 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании, ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, рекомендовал дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 19 рублей на акцию. Дивидендная доходность бумаг "Инарктики" составит менее 2% годовых. Право на их получение будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 9 декабря 2023 года. Собрание, на котором планируется рассмотреть эту рекомендацию, намечено на 29 ноября.

Снизились в цене акции ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-3,6%), MDMG (-2,1%).

Группа компаний MD Medical (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя" (MOEX: MDMG) ) по итогам III квартала 2023 года получила выручку в 6,79 млрд рублей, что на 5,4% выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 13,47 млрд рублей (из них 2,31 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,93 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 771,42 млн рублей на акции "Норникеля").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
30 октября 2023 года 19:44
Попытки роста рынка акций завершились консолидацией из-за упавшей нефти и укрепления рубля
Москва. 30 октября. Попытки рынка акций РФ подрасти в понедельник вслед за внешними фондовыми площадками завершились консолидацией при смешанной динамике цен blue chips из-за упавшей вечером нефти (Brent откатилась к $88 за баррель) после пятничного ее роста из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также на фоне укрепления рубля. Индекс Мосбиржи завершил день в районе 3225 пунктов, лидерами роста выступили акции "Сургутнефтегаза" (+2%), аутсайдерами стали бумаги финансовых компаний.    читать дальше
.
30 октября 2023 года 19:41
Рубль в понедельник уверенно вырос к основным валютам в единый день уплаты налогов и после пятничного повышения ключевой ставки
Москва. 30 октября. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль вырос к бивалютной корзине в единый день уплаты налогов и с учетом неожиданного решения повысить ключевую ставку сильнее прогнозов.    читать дальше
.
30 октября 2023 года 19:01
"БКС МИ" понизил целевую цену акций General Motors до $40
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил целевую цену акций General Motors с $48 до $40 за штуку с учетом возможного роста расходов на оплату труда, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Потенциал роста цены акций составляет 47% с текущих уровней. "Чистая...    читать дальше
.
30 октября 2023 года 18:57
Цены евробондов РФ в понедельник вновь продемонстрировали небольшую боковую динамику на фоне снижения UST
Москва. 30 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали небольшие смешанные изменения, несмотря на возобновление снижения цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ изменились незначительно.    читать дальше
.
30 октября 2023 года 18:43
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Hua Hong Semiconductor с целью HKD28
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции Hua Hong Semiconductor с целевой ценой HKD28 за штуку" с горизонтом инвестирования на сентябрь 2024 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 43%, сообщается в материале аналитиков. "Hua Hong Semiconductor торгуется...    читать дальше
.
30 октября 2023 года 18:28
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций PetroChina
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций класса H PetroChina Co. с целевой ценой на уровне HKD4,85, что соответствует потенциалу снижения около 6,0% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Китайский нефтегазовый мейджор отчитался за IIIквартал 2023 года: выручка...    читать дальше
.
30 октября 2023 года 18:09
Рубль, скорее всего, будет торговаться на текущей неделе ближе к 95 руб./$1 - "БКС МИ"
Курс валютной пары доллар/рубль, скорее всего, останется на текущей неделе в диапазоне 93-95 руб./$1, но ближе к его верхней границе - заканчивается октябрьский налоговый период, а в первую неделю нового месяца национальная валюта обычно ослабевает, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир...    читать дальше
.
30 октября 2023 года 17:46
Поглощение Hess может усилить волатильность в акциях Chevron - Freedom Finance Global
Покупка Hess Corp. может привести к повышению волатильности в акциях Chevron Corp. в зависимости от динамики нефтяных цен, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Мы негативно оцениваем отчетность компании за третий квартал 2023 года. Тем не менее высокая дивидендная...    читать дальше
.
30 октября 2023 года 17:19
Повышение ставки ЦБР не отразится на акциях девелоперов - ПСБ
Повышение ключевой ставки Банка России до 15% годовых не отразится на акциях строительных компаний, бумаги девелоперов могут выглядеть "лучше рынка", а результаты эмитентов за четвертый квартал 2023 года и в 2024 году могут оказаться выше ожиданий, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир...    читать дальше
.
30 октября 2023 года 16:57
"Тинькофф Инвестиции "сохраняют позитивную оценку перспектив цены бумаг "Мать и дитя"
"Тинькофф Инвестиции "сохраняют позитивную оценку перспектив цены бумаг Группа компаний MD Medical (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя"), котировки депозитарных расписок эмитента могут вырасти почти на 18% и возможна выплата дивидендов на горизонте года, сообщается в материале аналитика...    читать дальше
.
30 октября 2023 года 16:34
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Amazon и Galaxy Entertainment
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Amazon.com Inc. (с прогнозной стоимостью на уровне $140 за штуку) и Galaxy Entertainment, сообщается в материале аналитиков. "Котировки бумаг эмитента выросли на 6,8%, после того как в пятницу компания представила финансовые...    читать дальше
.
30 октября 2023 года 16:10
S&P 500 сохраняет шанс опередить золото в доходности по итогам 2023г - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 сохраняет шанс опередить золото в доходности по итогам текущего года, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "По данным MarketWatch, вооруженный конфликт на Ближнем Востоке привел к тому, что рост цен на золото оказался быстрее роста S&P 500 с начала текущего года....    читать дальше
.
30 октября 2023 года 15:45
Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "покупать" для акций Chevron и ExxonMobil
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Chevron Corp. и ExxonMobil на фоне ожидания роста нефтяных цен и сохранения высокой маржи нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщается в обзоре. "Финансовую отчетность за 3К23 в минувшую пятницу опубликовали крупнейшие...    читать дальше
.
30 октября 2023 года 15:35
Рубль уверенно растет к основным валютам в единый день уплаты налогов и после пятничного повышения ключевой ставки
Москва. 30 октября. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем в понедельник. Рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине в единый день уплаты налогов и продолжая отыгрывать неожиданное решение Банка России повысить ключевую ставку сильнее прогнозов.    читать дальше
.
30 октября 2023 года 15:25
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Юнипро с целью 2700 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Юнипро" с целью 2700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,3%, стоп-приказ: 2200 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания отчитается за III квартал...    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.