Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, лидируют золотодобытчики и "Сургутнефтегаз"

Москва. 30 октября. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос вслед за мировыми фондовыми площадками и выросшей вечером в пятницу нефтью из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, хотя цены на сырье корректируются вниз (Brent просела к $89 за баррель); индекс Мосбиржи превысил 3235 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" и золотодобывающих компаний на фоне выросших цен на золото (выше $2000 за унцию).

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3237,6 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1090,64 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар просел до 93,5 рубля (-0,62 рубля).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +1,9% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,5% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила 638,6 млрд рублей, что на 1,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, указано в отчете компании. Выручка снизилась на 11,6%, до 2,1 трлн руб., себестоимость продаж уменьшилась на 8%, до 1,3 трлн руб., прочие расходы составили 15,4 млрд руб., что в 7 раз меньше, чем в январе-сентябре 2022 года.

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,2%) и OZON (MOEX: OZON) (-0,2%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", техническая картина по индексу МосБиржи пока остается без изменений - торговля по-прежнему проходит в рамках широкой боковой формации с верхней границей 3300 пунктов. Пока этот уровень сопротивления не пробит вверх, боковик остается актуальным.

Тем не менее, ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ может оказать некоторое давление на котировки российских акций в начале недели, а индекс Мосбиржи сдвинется к середине боковика. В США ключевым событием месяца станет заседание ФРС и решение по ключевой ставке - вероятность монетарной паузы высока, однако в среднесрочной перспективе фактор перепроданности американского рынка акций может привести к техническому отскоку, считают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи находится выше поддержки 3220 пунктов (район средней полосы Боллинджера дневного графика), что указывает на сохранение шансов развития роста на этой неделе. Игроки продолжают ожидать корпоративных новостей и отчетностей. Российские эмитенты на данный момент предлагают достаточно скромную промежуточную дивидендную доходность, что в моменте может ограничивать оптимизм на рынке, но объявления о выплатах все еще ждут от таких крупнейших представителей нефтяного сектора, как "Роснефть", "Татнефть" и "Газпром нефть" (MOEX: SIBN), напомнила аналитик.

По оценкам аналитиков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB), индекс Мосбиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Вполне вероятно, что повышение ставки ЦБ РФ в пятницу, а также дешевеющая нефть будут негативно сказываться на российском рынке. "Не исключаем, что индекс сегодня может вновь опуститься к отметке 3200 пунктов. В то же время поддержать рынок могут акции внутренних сегментов с низким долгом. Среди них выделим акции "Магнита", X5, "Мосбиржи", а также "Юнипро" (MOEX: UPRO) и "Мосэнерго" (MOEX: MSNG)", - отмечают эксперты банка.

Как полагает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, поводов для роста рынка акций широким фронтом пока не видно.

Решение Банка России повысить ключевую ставку сразу до 15% годовых оказалось довольно неожиданным для участников рынка, которые ожидали вдвое меньшего подъема. Индекс Мосбиржи отреагировал на вердикт регулятора локальным падением, но к закрытию пятницы потери были отыграны. В то же время негативный эффект от высокой ставки продолжит оказывать воздействие на рублевые активы, считает эксперт.

Исходя из риторики ЦБ РФ, почти складывается уверенность, что высокие ставки денежного рынка пришли надолго. Поэтому от акций компаний с повышенной долговой нагрузкой стоит избавляться. Прежде всего, это относится к девелоперам и компаниям высоких технологий. В выигрыше будут эмитенты с большим объемом "кэша" на счетах, который они будут размещать под повышенные проценты. Среди таких компаний безусловное лидерство стоит отдать "Мосбирже", от акций которой ожидается обновление максимумов, а также "Интер РАО" и "Юнипро".

Лучше рынка в понедельник могут быть акции золотодобытчиков на фоне ухода котировок золота выше $2 тыс. за тройскую унцию. Ближайшая поддержка по нефти Brent расположена около $87 за баррель.

В целом негативный эффект повышения ключевой ставки ЦБ, укрепляющийся рубль и удешевление нефти будут способствовать умеренной коррекции рынка акций в понедельник, считает Антонов.

В США в пятницу индексы акций S&P 500 и Dow Jones снизились на 0,5-1,1%, причем второй обновил минимум с конца марта; подрос Nasdaq Composite (+0,4%).

Инвесторы по-прежнему обеспокоены происходящим в секторе Газа, где Израиль расширил наземные военные операции. Повышенные геополитические риски умерили желание инвесторов держать акции вплоть до выходных, отмечают специалисты по стратегии, на которых ссылается MarketWatch.

По данным Минторга США, доходы населения в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы американцев увеличились на 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,5%. В августе как доходы, так и расходы американцев увеличились на 0,4%.

В свою очередь, индекс потребительских цен (индекс PCE) в сентябре повысился на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,4% к сентябрю прошлого года. Рынок в среднем прогнозировал подъем на 0,3% и 3,4% соответственно. Сентябрьские темпы роста остались на августовском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении.

Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце ускорилось в помесячном выражении - до 0,3% с 0,1% в августе, но замедлилось в годовом - до 3,7% с 3,8%. Темпы роста в обоих случаях совпали с прогнозами рынка. Индекс PCE Core - ключевой индикатор, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi подрос на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng вышел в плюс на 0,01%), плюсуют Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 растут на 0,5-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,7%).

Инвесторы ожидают итогов заседаний Банка Японии (31 октября) и Федрезерва (1 ноября). На эту неделю также запланирована публикация китайских индексов менеджеров по закупкам (PMI) как в промышленном секторе, так и в сфере услуг. Трейдеры рассчитывают, что эти данные подтвердят тенденцию к стабилизации экономики КНР, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после скачка вечером в пятницу на новостях о расширении Израилем масштаба наземных военных действий на территории сектора Газа, на которое уже отреагировал угрозами Иран.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $89,13 за баррель (-1,5% и +2,9% в пятницу), декабрьская цена WTI - $84,03 за баррель (-1,8% и +2,8% в пятницу).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в выходные о принятом властями страны решении перейти ко второму этапу операции, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла ряд рейдов в сектор.

По итогам всей прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,9%.

Наибольшие опасения у инвесторов вызывает возможность прямого включения Ирана в конфликт между Израилем и ХАМАС. Ужесточение санкций в отношении иранской нефти может привести к сокращению предложения сырья на рынке на 1 млн баррелей в сутки. В случае разрастания конфликта страна может угрожать транспортным узлам и нефтяной инфраструктуре в регионе, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+10,9%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+9,8%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+9,8%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+5,4%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+5,3%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,1%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4%).

Подросли акции ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+2,3%, до 993 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании, ведущего производителя атлантического лосося и форели в РФ, рекомендовал дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 19 рублей на акцию. Дивидендная доходность бумаг "Инарктики" составит менее 2% годовых. Право на их получение будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 9 декабря 2023 года. Собрание, на котором планируется рассмотреть эту рекомендацию, намечено на 29 ноября.

Снизились в цене акции ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-3,6%), MDMG (-2,1%).

Группа компаний MD Medical (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя" (MOEX: MDMG) ) по итогам III квартала 2023 года получила выручку в 6,79 млрд рублей, что на 5,4% выше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:10 МСК составил 13,47 млрд рублей (из них 2,31 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,93 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 771,42 млн рублей на акции "Норникеля").