Курс рубля может вернуться на уровни выше 94 руб./$1 в понедельник - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля может вернуться на уровни выше 94 руб./$1 в понедельник из-за потери поддержки налогового периода, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рублю на прошлой неделе поддержку оказывал в первую очередь фактор налогового периода. Неожиданно сильное повышение ключевой ставки в моменте также способствовало временному укреплению рубля. В данное время курс USD/RUB находится у 93,5 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В понедельник рубль окончательно потеряет поддержку налогового периода, и курс USD/RUB рискует на время вернуться на уровни выше 94 руб./$1", - пишут эксперты банка.

Фьючерсы Brent в понедельник торгуются у $89,2/барр. Помимо геополитических событий, на динамику котировок в ближайшие дни повлияют итоги заседания ФРС. На взгляд аналитиков, в целом цены на нефть пока могут продолжить двигаться в широком диапазоне $87-92/барр.

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