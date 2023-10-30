Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 92-94 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 92-94 руб./$1, по паре евро/рубль -97-99 руб./EUR1, отмечается в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Доллар и евро на Московской бирже отреагировали снижением курсов на решение регулятора поднять ключевую ставку до 15%, - пишет эксперт. - Рост ставки ожидаемо поддержал российский рубль. В пользу доллара на мировых рынках выступил выход достаточно сильной статистики по ВВП США по итогам трех кварталов 2023 года, где американская экономика выросла на 4,9% в годовом выражении. Поскольку депозитные ставки ожидаемо потянутся вверх после решения ЦБ РФ, то это может поднять спрос на депозиты в рублях у вкладчиков, что, с свою очередь в итоге способно повысить спрос на российскую валюту. При этом сохраняющиеся риски в геополитическом фоне по-прежнему давят на курс российского рубля, что может помешать ему заметно укрепить позиции в долгосрочной перспективе".

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