Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3200-3250п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов на торгах в понедельник, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Вполне вероятно, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ в прошедшую пятницу, а также нефть будут негативно сказываться на российском фондовом рынке. Не исключаем, что индекс Мосбиржи может вновь опуститься к отметке 3200 пунктов в понедельник. В то же время поддержать рынок могут акции внутренних сегментов с низким долгом. Среди них выделим акции "Магнита", X5 Retail Group, "Московской биржи", а также "Юнипро" и "Мосэнерго", - пишут эксперты в комментарии.

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