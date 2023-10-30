Рубль, скорее всего, будет торговаться у отметки 94 руб./$1 в понедельник - SberCIB

Рубль в понедельник, скорее всего, будет торговаться у отметки 94 руб./$1, а нефть - в диапазоне $88-90 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"30 октября - последний день уплаты налогов, и продажи валюты экспортерами, вероятно, будут умеренными, в результате рубль останется около 94 руб./$1", - пишут эксперты.

Баррель Bren в пятницу подорожал на $2,55, до $90,48, напоминают они. Рынок вновь заложил в котировки премию перед выходными - появились новости о расширении боевых действий в секторе Газа. Этим утром нефть дешевеет почти на $1. Аналитики инвестбанка ожидают, что в течение дня нефть продолжит торговаться в интервале $88-90 за баррель.

"Доходности краткосрочных выпусков ОФЗ (с погашением до двух лет) выросли в пятницу в среднем на 70 б. п., в то время как у более длинных бумаг они прибавили лишь 5-15 б. п., - констатируют эксперты. - Такая динамика вызвана повышением ключевой ставки до 15% (рынок ожидал роста только на 100 б. п.). В целом риторика ЦБ осталась жесткой, но регулятор дал нейтральный сигнал относительно своих возможных действий на ближайших заседаниях. Таким образом, дополнительное повышение ставки в декабре еще возможно, но не обязательно. Пока рынок не учитывает риск очередного ужесточения ДКП, в связи с этим доходности могут продолжить расти. Наиболее сильное давление может сохраняться на краткосрочные и среднесрочные ОФЗ-ПД".

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