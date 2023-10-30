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30 октября 2023 года 09:50

Цены рублевых корпбондов в понедельник могут продолжить снижение

Москва. 30 октября. Цены рублевых корпоблигаций в понедельник могут продолжить снижение на фоне разнополярных внешних факторов и подъема ключевой ставки ЦБ РФ на 200 базисных пунктов (до 15% годовых) из-за возросших инфляционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России на заседании в пятницу повысил ставку, а также прогноз по инфляции на 2023 год - до 7,0-7,5% с 6-7% ранее. По оценке регулятора, средняя ключевая ставка до конца 2023 года прогнозируется в диапазоне 15,0-15,2%, что предполагает возможность еще одного повышения на декабрьском заседании ЦБ. На эти новости рынок гособлигаций и корпоративных бондов отреагировал в пятницу снижением цен.

В США в пятницу индексы акций S&P 500 и Dow Jones снизились на 0,5-1,1%, причем второй обновил минимум с конца марта; подрос Nasdaq Composite (+0,4%).

Инвесторы по-прежнему обеспокоены происходящим в секторе Газа, где Израиль расширил наземные военные операции. Повышенные геополитические риски умерили желание инвесторов держать акции вплоть до выходных, отмечают специалисты по стратегии, на которых ссылается MarketWatch.

Кроме того, рынок оценивал вышедшие в пятницу статданные, показавшие снижение индекса потребительского доверия в США в октябре до 63,8 пункта с 68,1 пункта месяцем ранее, согласно окончательному отчету Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительно сообщалось о падении индекса в этом месяце до 63 пунктов, и эксперты, по данным Trading Economics, не ожидали его пересмотра. Несмотря на пересмотр в сторону повышения, октябрьское значение индикатора является минимальным с мая.

Тем временем, по данным Минторга США, доходы населения в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы американцев увеличились на 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,5%. В августе как доходы, так и расходы американцев увеличились на 0,4%.

В свою очередь, индекс потребительских цен (индекс PCE) в сентябре повысился на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,4% к сентябрю прошлого года. Рынок в среднем прогнозировал подъем на 0,3% и 3,4% соответственно. Сентябрьские темпы роста остались на августовском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении.

Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце ускорилось в помесячном выражении - до 0,3% с 0,1% в августе, но замедлилось в годовом - до 3,7% с 3,8%. Темпы роста в обоих случаях совпали с прогнозами рынка. Индекс PCE Core - ключевой индикатор, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

В Азии в понедельник на рынках акций наблюдается смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi подрос на 0,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,6%).

Инвесторы ожидают итогов заседаний Банка Японии (31 октября) и Федрезерва (1 ноября). На эту неделю также запланирована публикация китайских индексов менеджеров по закупкам (PMI) как в промышленном секторе, так и в сфере услуг. Трейдеры рассчитывают, что эти данные подтвердят тенденцию к стабилизации экономики КНР, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после скачка вечером в пятницу на новостях о расширении Израилем масштаба наземных военных действий на территории сектора Газа, на которое уже отреагировал угрозами Иран.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:40 МСК составила $89,43 за баррель (-1,2% и +2,9% в пятницу), декабрьская цена WTI - $84,39 за баррель (-1,3% и +2,8% в пятницу).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в выходные о принятом властями страны решении перейти ко второму этапу операции, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла ряд рейдов в сектор.

По итогам всей прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,9%.

Наибольшие опасения у инвесторов вызывает возможность прямого включения Ирана в конфликт между Израилем и ХАМАС. Ужесточение санкций в отношении иранской нефти может привести к сокращению предложения сырья на рынке на 1 млн баррелей в сутки. В случае разрастания конфликта страна может угрожать транспортным узлам и нефтяной инфраструктуре в регионе, отмечает Market Watch.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 27 октября выросла на треть по сравнению с предыдущим торговым днем, но осталась в области ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,788 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,062 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали негативную динамику на фоне повышения банком России ключевой ставки на 200 б.п. (до 15% годовых).

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился на 0,38% и составил 105,15 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,35%, опустившись до 853,59 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "СистемаАФК-1Р-24-боб" (-1,65%), "Новотранс ХК-001Р-03" (-1,54%), "Почта России-БО-002P-03" (-1,5%) и "Самолет ГК-БО-П12" (-1,06%), подросли только облигации "Почта России-001Р-10-боб" (+0,88%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,07%) и "ГТЛК-001Р-03" (+0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РЕСО-лизинг" установило размер спреда к RUONIA 10-летних облигаций серии БО-02П-05 с офертой через 4 года объемом 11 млрд рублей на уровне 2,25% годовых (или 225 б.п.). Сбор заявок на выпуск с переменными купонами прошел 26 октября. По займу предусмотрены квартальные купоны. Техразмещение запланировано на 1 ноября.

ООО "Икс 5 (MOEX: FIVE) Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) планирует 30 октября c 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 003Р-02 объемом не менее 10 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, ориентир - спред не выше 125 б.п. к значению ключевой ставки Банка России. Техразмещение запланировано на 2 ноября, принять участие в нем смогут только квалифицированные инвесторы. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций эмитента серии 003P объемом 200 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте (номер 4-36241-R-003P-02E).

Ритейлер "О''Кей" (MOEX: OKEY) установил ставку 13-40-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 9,9% годовых. Десятилетний выпуск облигаций на 5 млрд рублей компания разместила в ноябре 2020 года по ставке квартального купона 7,5% годовых до оферты с исполнением 9 ноября 2023 года.

ООО "Финконсалт" установило ставку 24-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 13,43% годовых. Эмитент разместил 10-летние облигации объемом 14 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 1-го купона составила 8% годовых. Ставки 2-40-го купонов равны значению ОФЗ со сроком погашения 1 год + 1 процентный пункт, но не более 15% годовых. По выпуску выплачиваются квартальные купоны. Оферта не предусмотрена. Предусмотрено право эмитента принять решение о досрочном погашении облигаций (полном или частичном) в том случае, если ставка купона, начиная со 2-го, составит 15% годовых два купонных периода подряд. ICT Holding Ltd, головная компания группы "ИСТ", предоставила публичную безотзывную оферту по выпуску.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 25-28-го купонов 33-летнего выпуска облигаций серии БО-10 на уровне 12,4% годовых. Выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона - 8,2% годовых, по займу 9 ноября предстоит исполнение оферты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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