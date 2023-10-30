Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг "покупать" для акций Магнита

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций "Магнита", сообщается в обзоре старшего аналитика Константина Белова.

"Магнит", по сообщениям СМИ, достиг соглашения о покупке 33%-ной доли в капитале ООО "Дальний Восток Невада", которому принадлежит региональная розничная сеть "Самбери". Стороны также согласовали опцион на выкуп "Магнитом" оставшихся долей в течение пяти лет. Эмитент подтверждает информацию о покупке, не раскрывая ее ценовую сторону. На сделку, закрытие которой ожидается в середине следующего года, необходимо еще получить разрешение ФАС, - указывает эксперт. - Консолидация "Самбери" позволила бы "Магниту" увеличить торговую площадь на 2%. Несмотря на относительно небольшие масштабы, сделка отражает по-прежнему сильно фрагментированный рынок продуктовой розницы, где ведущие игроки стремятся увеличить рыночную долю как за счет органического роста, так и за счет сделок, постепенно вытесняя более слабых конкурентов. В этом свете мы позитивно оцениваем новости и подтверждаем по акциям "Магнита" рейтинг "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.