Главные события недели - SberCIB

Главным событием текущей недели будет решение ФРС США по монетарной политике, из макроновостей ожидается публикация данных по ВВП еврозоны за 3К23, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

30 октября:

- ИПЦ в Германии за октябрь.

31 октября:

- ИПЦ в еврозоне за октябрь;

- Индексы PMI в Китае за октябрь;

- ВВП еврозоны за 3К23;

- Индекс доверия потребителей в США от Conference Board в октябре;

- Операционные результаты "О''Кей" за 9М23.

1 ноября:

- Решение ФРС по процентной ставке;

- Производственные индексы PMI в США, России и Китае в октябре;

- Росстат опубликует доклад "Социально-экономическое положение России";

- Число вакансий на рынке труда в США (JOLTS) в сентябре;

- Отчет ADP по динамике занятости вне сельского хозяйства США в октябре.

2 ноября:

- Решение по монетарной политике Банка Англии;

- Промышленные заказы в США в сентябре;

- Еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице в США;

- Операционные результаты Polymetal за 3К23 (предварительная дата).

3 ноября:

- Отчет по рынку труда в США в октябре;

- Индексы PMI в секторе услуг в США, России и Китае в октябре;

- Минфин опубликует данные по объему дополнительных нефтегазовых доходов;

- Безработица в еврозоне в сентябре.

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