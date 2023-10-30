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30 октября 2023 года 09:10

Dow Jones обновил минимум с марта

Акции США преимущественно снизились на торгах в пятницу. Фондовые индексы стран АТР не показывают единой динамики в понедельник. Цены на нефть опускаются в понедельник.

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов в пятницу, при этом Dow Jones Industrial Average (DJIA) закрылся на минимуме с 28 марта.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены происходящим в секторе Газа, где Израиль расширил наземные военные операции. Повышенные геополитические риски умерили желание инвесторов держать акции вплоть до выходных, отмечают специалисты по стратегии, на которых ссылается MarketWatch.

Кроме того, рынок оценивал вышедшие в пятницу статданные, показавшие снижение индекса потребительского доверия в США в октябре до 63,8 пункта с 68,1 пункта месяцем ранее, согласно окончательному отчету Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительно сообщалось о падении индекса в этом месяце до 63 пунктов, и эксперты, по данным Trading Economics, не ожидали его пересмотра. Несмотря на пересмотр в сторону повышения, октябрьское значение индикатора является минимальным с мая.

Между тем доходы населения США в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, заявило министерство торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,5%. В августе как доходы, так и расходы американцев увеличились на 0,4%.

В свою очередь, индекс потребительских цен (индекс PCE) в сентябре повысился на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,4% к сентябрю прошлого года. Рынок в среднем прогнозировал подъем на 0,3% и 3,4% соответственно. Сентябрьские темпы роста остались на августовском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении.

Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце ускорилось в помесячном выражении - до 0,3% с 0,1% в августе, но замедлилось в годовом - до 3,7% с 3,8%. Темпы роста в обоих случаях совпали с прогнозами рынка. Индекс PCE Core - ключевой индикатор, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Акции Ford Motor (SPB: F) рухнули в пятницу на 12,3%. Автопроизводитель в третьем квартале вернулся к чистой прибыли и увеличил выручку, однако скорректированная прибыль и доходы оказались ниже ожиданий аналитиков. Кроме того, Ford отозвал годовой прогноз из-за неопределенности вокруг соглашения с профсоюзом работников автомобильной отрасли United Auto Workers.

Капитализация Chevron Corp. (SPB: CVX) сократилась на 6,7%. Одна из крупнейших нефтяных компаний США зафиксировала падение чистой прибыли в июле-сентябре на фоне снижения цен на энергоносители, при этом скорректированная прибыль не оправдала ожиданий аналитиков.

Другой нефтяной гигант, ExxonMobil (SPB: XOM), отчитался о более чем двукратном сокращении чистой прибыли в минувшем квартале, а его выручка снизилась на 19% - сильнее прогнозов рынка. Рыночная стоимость компании уменьшилась на 1,9%.

Charter Communications (SPB: CHTR), один из крупнейших в Штатах операторов кабельного телевидения, в третьем квартале нарастил выручку на 0,2% - до $13,58 млрд, но это оказалось хуже ожиданий аналитиков. Чистая прибыль в июле-сентябре выросла на 5,8% и составила $1,26 млрд. Котировки акций компании опустились на 9,7%.

Консалтинговая Booz Allen Hamilton Holding (SPB: BAH) сократила чистую прибыль во втором финансовом квартале до $170,7 млн со $170,9 млн годом ранее. Скорректированный показатель не оправдал прогноз рынка, и даже несмотря на то, что Booz Allen повысила собственный годовой прогноз этого индикатора, ее бумаги обесценились на 3,3%.

Выручка электроэнергетической Xcel Energy (SPB: XEL) в июле-сентябре упала сильнее ожиданий, до $3,66 млрд с $4,08 млрд за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов также оказалась ниже консенсус-прогноза, а капитализация Xcel уменьшилась на 2,4%.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), напротив, подорожали на 6,8%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер в третьем квартале увеличил чистую прибыль в 3,4 раза, что превысило ожидания аналитиков.

Котировки бумаг Intel Corp. (SPB: INTC) повысились на 9,3%. Производитель процессоров сократил чистую прибыль и выручку в июле-сентябре, однако дал сильный прогноз на четвертый квартал, который с запасом опередил прогнозы рынка.

Производитель электроинструментов и техники Stanley Black & Decker (SPB: SWK) в третьем квартале получил скорректированную прибыль выше ожиданий экспертов, хотя выручка снизилась на 4% и их не оправдала. Бумаги компании, которая помимо этого улучшила годовой прогноз, выросли в цене на 6,2%.

Стоимость акций онлайн-сервиса отзывов Yelp Inc. (SPB: YELP) повысилась на 3%. Компания отчиталась о рекордной выручке в $337,1 млн по итогам второго финквартала против $298,9 млн годом ранее. Доходы превзошли ожидания аналитиков, как и чистая прибыль.

Производитель медицинского оборудования Align Technology (SPB: ALGN) анонсировал программу ускоренного выкупа акций (accelerated stock repurchase, ASR) на $250 млн в рамках объявленного в январе buyback на $1 млрд. Цена бумаг компании увеличилась на 0,2%.

Dow Jones Industrial Average понизился в пятницу на 1,12% и составил 32417,59 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,48% - до минимальных с 24 мая 4117,37 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,38% и достиг 12643,01 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики в понедельник, трейдеры ждут заседаний Банка Японии и Федеральной резервной системы (ФРС).

На эту неделю также запланирована публикация китайских индексов менеджеров по закупкам (PMI) как в промышленном секторе, так и в сфере услуг. Трейдеры рассчитывают, что эти данные подтвердят тенденцию к стабилизации экономики КНР, отмечает Trading Economics.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,1% на торгах в понедельник, гонконгский Hang Seng - 0,4%.

Лидерами снижения в Китае являются акции нефтяных компаний и банков. Стоимость бумаг PetroChina опустилась на 4,3%, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - на 3,7%. Акции Bank of Communications подешевели на 4,1%, ICBC - на 2,1%.

В то же время котировки бумаг Zijin Mining и Air China повысились на 3,8% и 2,6%.

В Гонконге дешевеют акции застройщика China Evergrande (-3%), ENN Energy (-4,5%), China Merchants Bank (-4,6%).

Японский Nikkei 225 опустился на 1,1% в ходе торгов. Банк Японии проводит очередное двухдневное заседание 30-31 октября, и трейдеры ждут от него сигналов относительно планов нормализации денежно-кредитной политики.

Акции Toyota Motor теряют в цене 2,5%, несмотря на данные о рекордных объемах продаж и производства японского производителя в первом финансовом полугодии (апрель-сентябрь).

Стоимость бумаг Sumitomo Mitsui снизилась на 2,6%, Takeda Pharmaceutical - на 1,9%, Mitsubishi Corp. - на 1,6%, SoftBank Group - на 0,5%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавляет 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,8%.

Акции австралийских финкомпаний Commonwealth Bank, ANZ Group и Westpac Banking подешевели на 1,6%, 1,2% и 1%, нефтекомпаний Woodside Energy и Santos - на 2,5% и 2%.

Цены на нефть опускаются в понедельник, несмотря на расширение Израилем масштаба наземных военных действий на территории сектора Газа, на которое уже отреагировал угрозами Иран.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в выходные о принятом властями страны решении перейти ко второму этапу операции, в котором будет задействовано больше военнослужащих непосредственно в секторе Газа. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предприняла ряд рейдов в сектор.

Цены на нефть опускаются, поскольку Израиль, "кажется, относится к ситуации с осторожностью, и это дает надежду на то, что худший сценарий конфликта не материализуется", отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. Инвесторам, однако, следует помнить, "что это, вероятно, будет долгий и затяжной конфликт", говорит эксперт, слова которого приводит Market Watch.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск в понедельник составляет $89,27 за баррель, что на $1,21 (1,34%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов увеличилась на $2,55 (2,9%), до $90,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,3 (1,52%), до $84,24 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $2,33 (2,8%), до $85,54 за баррель.

По итогам всей прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,9%.

Наибольшие опасения у инвесторов вызывает возможность прямого включения Ирана в конфликт между Израилем и ХАМАС. Ужесточение санкций в отношении иранской нефти может привести к сокращению предложения сырья на рынке на 1 млн баррелей в сутки. В случае разрастания конфликта страна может угрожать транспортным узлам и нефтяной инфраструктуре в регионе, отмечает Market Watch.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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