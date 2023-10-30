Вероятна умеренная коррекция рынка акций РФ в понедельник - "Алор Брокер"

Поводов для роста рынка акций РФ "широким фронтом" на торгах в понедельник нет, вероятна умеренная коррекция, при этом "лучше рынка" в течение дня могут быть акции золотодобытчиков на фоне ухода котировок драгметалла выше $2000 за тройскую унцию, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Индекс Мосбиржи отреагировал на вердикт регулятора в пятницу 1,3-процентной "красной" часовой "свечкой", резко укрепился рубль. Однако все эти движения были довольно быстро отыграны назад. В то же время мы считаем, что негативный эффект от высокой ставки продолжит оказывать воздействие на рублевые активы. Исходя из риторики ЦБ, почти складывается уверенность, что высокие ставки денежного рынка пришли к нам надолго. Поэтому от акций компаний с повышенной долговой нагрузкой стоит избавляться. Прежде всего это относится к девелоперам и высоким технологиям, - пишет эксперт в материале. - В выигрыше же будут эмитенты с большим объемом "кэша" на счетах, который они будут размещать под повышенные проценты. Среди таких компаний безусловное лидерство стоит отдать "Московской бирже", от которой ждем периодического переписывания исторического максимума, а также "Интер РАО" и "Юнипро". Не исключено, что часть своей валютной кубышки ранее в рубли конвертировал "Сургутнефтегаз".

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