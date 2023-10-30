"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Exxon Mobil с прогнозной стоимостью на уровне $115,7 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"На наш взгляд, отчетность эмитента за 3К23 нейтральна для акций нефтяника. Прибыль и выручка оказались немного хуже прогнозов аналитиков. В то же время сейчас внимание инвесторов в первую очередь приковано к эффекту недавней сделки по покупке Pioneer Natural на бизнес Exxon Mobil. Активы двух нефтяников в Пермском бассейне расположены в непосредственной близости, что может помочь создать синергетический эффект. Кроме того, сделка (в случае ее одобрения) пройдет с премией всего в 7% к рынку и будет иметь положительный эффект на показатель FCF на акцию. Мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на бумагу", - указывает эксперт.

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