Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Amazon до $180

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Amazon.com Inc. со $170 до $180 за штуку на фоне позитивной отчетности эмитента за третий квартал 2023 года, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была сохранена экспертами.

"Отчетность Amazon за 3К23 смогла приятно удивить инвестсообщество. "Гайденс" руководства на последние три месяца текущего года в целом оказался на уровне ожиданий рынка: более слабый, чем предполагает консенсус, прогноз выручки, был компенсирован более оптимистичным ориентиром в отношении прибыли. Несмотря на тенденцию к экономии, затрагивающую все большее число потребителей, компании удается опережающими темпами наращивать выручку в сегменте e-commerce, а также в высокомаржинальном рекламном бизнесе. Реинжиниринг логистической инфраструктуры позволяет Amazon не только сокращать затраты, но и стимулировать улучшение результатов розничного бизнеса в Северной Америке, - пишет в обзоре старший аналитик Егор Толмачев. - При этом наши опасения относительно темпов роста международного бизнеса не оправдались. Доходы от облачного сегмента (AWS) увеличились лишь на 0,1 п.п. кв/кв, но это даже более быстрый разворот тренда, чем мы ожидали. На фоне показателей конкурентов по облачному бизнесу результаты AWS также выглядят сильно, а рыночная доля по итогам квартала осталась без изменений (около 32%). Не уступает Amazon и в направлении развития ИИ-технологий и продуктов на его основе. В текущем квартале ИИ-платформа Amazon Bedrock станет доступна всем клиентам. Компания стала ключевым инвестором Anthropic. Кроме того, чипы Amazon пользуются все большей популярностью среди компаний, внедряющих продукты на основе искусственного интеллекта. Рентабельность и эффективность управления оборотным капиталом у эмитента стабильно увеличиваются, что позволяет ему покрывать свои операционные и инвестиционные нужды и одновременно активно сокращать долговой портфель".

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