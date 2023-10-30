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30 октября 2023 года 09:01

Рубль перешел к укреплению к доллару и юаню в начале торгов на решении ЦБ России по ключевой ставке

Москва. 30 октября. Доллар США и юань покинули нейтральные позиции, занятые на старте торгов на Московской бирже утром в понедельник, и начали снижаться, рубль укрепляется с учетом остаточного спроса на рублевую ликвидность и решения Банка России повысить ключевую ставку до 15%.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 94,17 руб./$1 (+4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 94,76 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,5 коп. - до 12,83 рубля.

После первых трех минут торгов доллар и юань начали снижаться. На восьмой минуте курс доллара США составил 93,76 руб./$1 (-36,75 коп. к уровню предыдущего закрытия).

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 2,3 коп. - до 12,78 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", ситуация на валютном рынке на старте торгов неоднозначная. Давление на нацвалюту оказывает негатив на сырьевом рынке и противоречивые сигналы о настрое глобальных инвесторов по отношению к рисковым активам. Однако рубль сохраняет остаточную поддержку компаний-экспортеров в день уплаты налогов.

Позитивом для нацвалюты является решение Центрального банка России 27 октября повысить ставку на 200 базисных пунктов (б.п.) с 13% до 15%. Это стало неожиданным для рынка решением, так как почти все участники консенсуса "Интерфакса" прогнозировали шаг на 100 б.п., тогда как повышение на 200 б.п. было альтернативным вариантом, звучавшим лишь в некоторых прогнозах.

ЦБ отмечает значительное усиление инфляционного давления: оно складывается выше ожиданий регулятора.

"Устойчивое увеличение внутреннего спроса все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования", - подчеркивает Банк России.

ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7,0-7,5% с 6,0-7,0%. Банк России допустил превышение цели по инфляции в 2024 году, введя диапазон прогноза 4,0-4,5% (ранее - 4%).

Глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в пятницу на пресс-конференции, отметила, что ЦБ сейчас не участвует в каких-либо дискуссиях о введении ограничений на движение капитала

"Что касается возможных дополнительных мер по ограничению движения капитала в разных формах, ЦБ сейчас не участвует в таких дискуссиях", - сказала она, отвечая на вопрос, обсуждаются ли еще какие-то новые меры по поддержке рубля или они уже все реализованы, и не планируется ли реализация ограничений по рублевым переводам.

Относительно указа президента об обязательной репатриации и продаже валютной выручки, пока глава регулятора не взялась оценить влияние этой меры на курс валюты среди прочих факторов. Набиуллина отметила, что по ее информации "туда включены все крупные экспортеры, без исключений".

ЦБ РФ по примеру Минэкономразвития отказался от прогнозирования цен на нефть марки Urals и перешел к прогнозированию цен марки Brent. В опубликованном в пятницу среднесрочном прогнозе ЦБ закладывает цены на нефть марки Brent в 2023 году на уровне $83 за баррель, в 2024 году - $80, в 2025 году - $75, в 2026 году - $70 за баррель.

Нефтяные котировки продолжают реагировать на развитие конфликта на Ближнем Востоке. Министр обороны Саудовской Аравии Халид бен Салман, как ожидается, в понедельник посетит Вашингтон для переговоров с высокопоставленными представителями американской администрации на фоне расширения наземной операции Израиля в секторе Газа, сообщил портал Axios со ссылками на информированные источники. США и Саудовская Аравия "выражают обеспокоенность тем, что боевые действия между Израилем и ХАМАС могут перерасти в региональную войну", отмечается в сообщении.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $88,07 за баррель, что на 1,27% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $84,21 за баррель, что на 1,55% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник наблюдается разнонаправленная динамика: китайский CSI 300 растет на 0,67%, японский Nikkei 225 потерял 1,12%, гонконгский Hang Seng уменьшился на 0,18%, южнокорейский Kospi поднялся на 0,53%, австралийский индекс S&P/ASX 200 понизился на 0,58%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снизился на 0,48%.

Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов в пятницу, при этом Dow Jones Industrial Average (DJIA) закрылся на минимуме с 28 марта.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены происходящим в секторе Газа, где Израиль расширил наземные военные операции. Повышенные геополитические риски умерили желание инвесторов держать акции вплоть до выходных, отмечают специалисты по стратегии, на которых ссылается MarketWatch.

Кроме того, рынок оценивал вышедшие в пятницу статданные, показавшие снижение индекса потребительского доверия в США в октябре до 63,8 пункта с 68,1 пункта месяцем ранее, согласно окончательному отчету Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Между тем доходы населения США в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, заявило министерство торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,5%. В августе как доходы, так и расходы американцев увеличились на 0,4%. В свою очередь, индекс потребительских цен (индекс PCE) в сентябре повысился на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,4% к сентябрю прошлого года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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