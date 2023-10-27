Рынок акций РФ на неделе просел по индексу Мосбиржи из-за снижения нефти и укрепления рубля

Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе просел в рублевых ценах blue chips из-за подешевевшей нефти (Brent опустилась ниже $90 за баррель), просевших мировых фондовых площадок на фоне ожиданий сохранения жесткой монетарной политики Федрезерва США. Индекс Мосбиржи в снижении протестировал 3200 пунктов из-за укрепления рубля после повышения Банком России ключевой ставки сразу на 2 процентных пункта (до 15% годовых, ожидался рост до 14%).

В период с 23 по 27 октября индекс Мосбиржи снизился на 1,4% и составил 3224,18 пункта, индекс РТС потерял 0,2% и достиг 1079,07 пункта на фоне снижения доллара до 94,15 руб./$1 (-1,17 рубля) и подешевевшей декабрьской нефти Brent до $88,93 за баррель (-3,5%).

Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне негативной динамики внешних фондовых площадок из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, а также просевшей нефти (Brent опустилась ниже $91 за баррель). Индекс Мосбиржи просел в район 3260 пунктов на фоне укрепления рубля (доллар просел в район 94,2 руб./$1), лидерами снижения выступили бумаги Polymetal (-2,5%) и компаний-экспортеров.

Локальную поддержку акциям "Газпрома" (-0,5%) утром в понедельник оказало заявление председателя правления концерна Алексея Миллера о том, что объем дополнительных поставок российского трубопроводного газа в Китай в 2023 году может составить 600 млн кубометров.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продал свой пакет акций (5,3%) в капитале "Московской биржи" IT-группе Softline (+3,6%), сообщил Forbes со ссылкой на источник. По данным источника Forbes, власти одобрили продажу актива IT-группе Softline с условиями 60%-го дисконта к биржевой цене акций и уплатой ЕБРР "налога на выход" в размере 20% от стоимости сделки.

Давление на мировые рынки оказали "ястребиные" заявления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что возможность дальнейшего подъема базовой процентной ставки не исключена из-за улучшения состояния рынка труда и высокой инфляции.

Во вторник рынок акций РФ также продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала - рост фондовых площадок сопровождался снижением нефти (Brent откатилась в район $88 за баррель) благодаря некоторому ослаблению напряженности на Ближнем Востоке. Индекс РТС превысил рубеж 1100 пунктов, обновив пик с декабря 2022 года за счет укрепления рубля (доллар просел до 93,3 руб./$1), индекс МосБиржи остался на отметке 3265 пунктов. Лидировали в росте бумаги "Русагро" (+5,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,7% и +5,3% "префы"), в аутсайдерах выступили бумаги Polymetal (-1,5%) и экспортеров.

Совет директоров "Газпрома" (-0,1%) принял обновлённый бюджет и инвестиционную программу на 2023 год. Согласно новой версии бюджета, общий объем финансирования инвестиционной программы на 2023 год составит 1 965,66 млрд руб. - на 334,34 млрд руб. меньше по сравнению с первоначальной программой, утвержденной в декабре 2022 года (2,3 трлн рублей).

Подросли акции ПАО "Инарктика" (+3,4%) на фоне известий, что совет директоров 26 октября рассмотрит вопрос о дивидендах за 9 месяцев.

В среду рынок акций РФ сохранил консолидационные настроения при смешанной динамике цен blue chips на фоне укрепления рубля (доллар просел к 93,2 руб./$1), разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок и подросшей нефти (Brent вечером превысила $88,5 за баррель). Выросли бумаги финансовых компаний и "Сургутнефтегаза" (+1,3%), в то время как аутсайдерами выступили акции компаний-экспортеров.

Чистая прибыль X5 Retail Group (+0,9%) в III квартале выросла на 85,7% год к году, до 29,6 млрд рублей, что превысило ожидания на уровне 27,35 млрд рублей.

Нефть Brent локально проседала ниже $87 за баррель на статистике Минэнерго США по запасам (резервы за неделю выросли на 1,37 млн баррелей при прогнозах снижения 0,45 млн), однако вечером отскочила к $90 за баррель. Рынок по-прежнему обеспокоен возможностью разрастания конфликта между Израилем и ХАМАС и сокращения поставок нефти из региона.

Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман во вторник договорились предпринимать дипломатические усилия для поддержания стабильности на Ближнем Востоке и препятствовать разрастанию конфликта между Израилем и ХАМАС.

Однако нефть подскочила вверх вечером в среду после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не откажется от проведения наземной операции в секторе Газа.

В четверг рынок акций РФ не смог противостоять негативным сигналам с внешних фондовых площадок из-за опасений монетарного ужесточения в США, а также упавшей нефти (Brent просела в район $88,5 за баррель). Индекс Мосбиржи откатился ниже 3225 пунктов - уровня 1,5-недельной давности, при этом локомотивом снижения выступили бумаги ВТБ (-3,3%) после выхода финотчета и акции "ЛУКОЙЛа" (-1,9%) на дивидендных новостях.

ВТБ в III квартале заработал 86,1 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 1,7 раза ниже результата предыдущего квартала. В целом за январь-сентябрь банк заработал 375,9 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала на уровне 26,7%. Результат оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса", согласно которому чистая квартальная прибыль ВТБ ожидалась на уровне 89 млрд рублей, за 9 месяцев - 378,8 млрд рублей.

Между тем ВТБ сохранил прогноз по прибыли на 2023 год на уровне свыше 420 млрд рублей, улучшил ожидания по темпам роста кредитования банковского сектора, о чем сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 447 рублей на акцию, тогда как рынок ожидал выплат на уровне 547 руб. на акцию. Реестр акционеров для получения дивидендов закрывается 17 декабря.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" (-2,7%) по РСБУ за 9 месяцев 2023 года снизилась в 6,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 4,86 млрд руб.), выручка упала на 43% (до 31,1 млрд руб.).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам заседания в четверг, ранее Центробанк повышал ставки на протяжении 10 заседаний подряд. По словам главы ЕЦБ Кристин Лагард, ставки будут удерживаться на высоком уровне до тех пор, пока траектория инфляции в еврозоне не начнет указывать на устойчивое движение к целевому уровню в 2%. В сентябре инфляция составила 4,3% - это минимальный показатель за два года, но по-прежнему более чем в два раза выше целевого уровня.

Тем временем, ВВП США в III квартале увеличился на 4,9% в пересчете на годовые темпы (максимум с IV квартала 2021г), при прогнозах роста на 4,3-4,7%. Объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре увеличился на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало максимальным подъемом более чем за три года (с июля 2020 года). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,7-2%. Сильная статистика повышает риски дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США, на что рынки акций отреагировали негативно.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции "Мечела" (-5,5%) при рекордном обороте торгов - 21,224 млрд рублей.

ПАО "ТГК-1" (-3,3%) в январе-сентябре 2023 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 3,63 млрд рублей, что в 1,9 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Выручка осталась на уровне показателя аналогичного периода прошлого года - 69 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (-1,4%) по РСБУ за девять месяцев 2023 г. составила 23,7 млрд руб. против убытка 5,76 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании.

ПАО "ЭЛ5-Энерго" (+3,7%) за 9 месяцев увеличило производство электроэнергии на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 16,29 млрд кВт.ч. По итогам III квартала 2023 г. выработка составила 5,8 млрд кВт.ч (+11,3% к аналогичному периоду прошлого года).

В пятницу рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, индекс МосБиржи завершил торги выше 3220 пунктов после локальной просадки днем ниже рубежа 3200 пунктов из-за укрепления рубля на решении Банка России повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта (до 15% годовых при прогнозах роста до 14%).

Нефть Brent подросла к $89 за баррель на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, где продолжается военный конфликт между Израилем и ХАМАС.

Банк России повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7,0-7,5% с 6-7% ранее. По оценке регулятора, средняя ключевая ставка до конца 2023 года прогнозируется в диапазоне 15,0-15,2%, при этом был повышен прогноз по средней ставке на 2024 год до 12,5-14,5% с 11,5-12,5%, на 2025 год - расширен до 7-9% с 7-8%.

Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5% и сохранил прогноз роста ВВП в 2024 году на уровне 0,5-1,5%, в 2025 году - на уровне 1,0-2,0%, в 2026 году - на уровне 1,5-2,5%.

В период с 23 по 27 октября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи хуже рынка выглядели бумаги банка "Санкт-Петербург" (-6%), "Селигдара" (-6%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-5%); лучше рынка оказались акции "Мечела" (+11% и +11% "префы"), ПАО "Россети" (+7%), SFI (+7%).

Динамику рынка акций РФ в конце октября - начале ноября по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости, движение нефти Brent, макростатистика и итоги заседания Федрезерва США 1 ноября. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 3150-3300 пунктов, для индекса РТС - 1040-1130 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".