Рынок акций РФ в пятницу консолидировался после просадки на решении ЦБ РФ повысить ставку, неделя завершилась снижением

Москва. 27 октября. Рынок акций РФ в пятницу консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, индекс Мосбиржи завершил торги выше 3220 пунктов после локальной просадки днем ниже рубежа 3200 пунктов из-за укрепления рубля на решении Банка России повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта (до 15% годовых при прогнозах роста до 14%). Выросли бумаги "Норникеля", просел ВТБ.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3224,18 пункта (+0,01%, днем индекс опускался в район 3185 пунктов), индекс РТС - 1079,07 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 94,15 рубля (+0,19 рубля), днем на новостях от ЦБ РФ курс падал до 92,51 руб./$1.

За неделю индексы РТС и Мосбиржи просели на 0,2-1,4% на фоне снижения доллара на 1,17 рубля.

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 200 б.п., до 15% годовых (консенсус составлял 14%), повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7,0-7,5% с 6-7% ранее.

По оценке регулятора, средняя ключевая ставка до конца 2023 года прогнозируется в диапазоне 15,0-15,2%, при этом был повышен прогноз по средней ставке на 2024 год до 12,5-14,5% с 11,5-12,5%, на 2025 год - расширен до 7-9% с 7-8%.

Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5% и сохранил прогноз роста ВВП в 2024 году на уровне 0,5-1,5%, в 2025 году - на уровне 1,0-2,0%, в 2026 году - на уровне 1,5-2,5%.

Годовая инфляция в РФ достигнет своего пика весной 2024 года во многом из-за эффекта базы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ. При этом Набиуллина отметила, что динамика текущей инфляции прошла свой пик в III квартале 2023 года и постепенно будет замедляться.

Подорожали в пятницу акции "Норникеля" (+2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Поддержку акциям "Норникеля" оказали новости, что совет директоров ГМК рассмотрит 2 ноября вопросы подготовки к проведению внеочередного собрания акционеров. Повестка собрания акционеров не раскрывается, но рынок надеется услышать новости по возможным промежуточным дивидендам.

Тем временем, чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 78% к данным годичной давности, составив 68,086 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Снижение в основном связано с "бумажным" эффектом расходов по курсовым разницам (они составили 454 млрд рублей), что было частично компенсировано ростом доходов от участия в "дочках", пояснил представитель компании. Выручка ГМК выросла за этот период на 2% г/г, составив 622 млрд рублей.

Подешевели акции ВТБ (-1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,5%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ за девять месяцев 2023 г. снизилась на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 46,69 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 165,76 млрд руб. (+9,5%).

Выручка "Яндекса" в III квартале выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 204,8 млрд рублей, сообщила компания. Скорректированный показатель EBITDA повысился на 33%, до 26,5 млрд руб.

Показатели выручки и скорректированной EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Аналитики ожидали выручку на уровне 197,2 млрд рублей, скорр. EBITDA - 25,1 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" в III квартале снизилась на 33%, до 5,01 млрд рублей.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в конце недели подпал под локальное давление продавцов из-за фактора пятницы, неожиданного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 200 б.п. и последовавшего за этим импульса укрепления рубля. Однако рынок довольно быстро переварил новости по ставке, в результате рубль стал отходить от дневных максимумов, а индекс Мосбиржи смог компенсировать дневные потери.

Внешнерыночный фон остается неустойчивым. Мировые фондовые площадки двигались разнонаправленно, нефтяные цены Brent не оставляли попыток подняться к $90 за баррель на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. В фокусе внимания инвесторов в ближайшей перспективе останутся геополитика, сигналы регуляторов, экономическая статистика, ключевые рыночные и корпоративные события.

"На предстоящей неделе мы ожидаем некоторой коррекции рубля после волны его укрепления в налоговый период, что в сочетании с относительно комфортным уровнем цен на нефть может поддержать спрос на отечественные акции. Наш прогноз по индексу МосБиржи на 30 октября - 3200-3300 пунктов", - считает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, зарубежные фондовые площадки в пятницу не показывали единой динамики. Обстановка на рынках остается напряженной как из-за геополитического, так и экономического факторов, способствующих развитию среднесрочных "медвежьих" трендов в акциях.

На следующей неделе решения по процентным ставкам примут ФРС и Банк Англии: вероятно, оба регулятора воздержатся от повышения, что краткосрочно позитивно для настроений, но динамика рынков также будет зависеть от сигналов на ближайшие месяцы. Индексы МосБиржи и РТС в конце недели проявили неуверенность и отступили от ее локальных пиков. На рынке ждут объявления о промежуточных дивидендах, но опасения в отношении ограниченной доходности могут мешать масштабному росту. Завершение недели выше 3200 пунктов по индексу Мосбиржи, однако выступает позитивным краткосрочным сигналом, полагает аналитик.

По словам портфельного управляющего компании "РСХБ Управление активами" Александра Власенко, торговая неделя на российском рынке акций завершилась разнонаправленной динамикой индексов.

Инвесторы начали фиксировать прибыль после объявления промежуточных дивидендов компании "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), которые оказались примерно на 100 рублей ниже ожиданий. В пятницу фиксация прибыли продолжилась, после объявления ЦБ РФ о повышении ключевой ставки до 15% годовых. На следующей неделе в акциях может наблюдаться боковая или слабо-негативная динамика в условиях крепнущего рубля и стабилизации цен на нефть Brent ниже $90 за баррель.

Период с высокой ключевой ставкой ЦБ может привести к тенденции вложений капитала в инструменты с привлекательной фиксированной доходностью, считает Власенко.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, ЦБ РФ удивил рынок повышением ставки сразу на 200 базисных пунктов, при этом ключевой фразой в итоговом заявлении регулятора стал сигнал о "резком росте инфляционных рисков". Таким образом, ставка ЦБ РФ составляет уже 15%, что существенно выше, чем любая дивидендная доходность на рынке, а это означает, что значительный объем денег может уйти на долговой рынок или в банковские депозиты. Соответственно, свободных денег для роста рынка акций будет существенно меньше. Соответственно, ЦБ РФ задает направление рынка на краткосрочную перспективу, и это направление, скорее, направлено в сторону нисходящей коррекции, полагает аналитик.

Также это означает сокращение доступных денег для валютных операций, как минимум, на краткосрочную и среднесрочную перспективу. То есть текущая ставка ЦБ РФ уже может оказывать влияние на динамику курса рубля. Поэтому вероятность движения доллара в диапазон 85-90 руб./$1 возрастает. Также можно ожидать корректировки ожиданий банков относительно длительности высоких ставок. Если проводить анализ депозитов, то до последнего времени наиболее высокие ставки предлагались по депозитам на 3-6 месяцев. Соответственно, период корреляции со ставкой регулятора может быть расширен до 3-9 месяцев, считает аналитик.

Нефть подорожала на признаках расширения зоны охвата палестино-израильского конфликта. В последние сутки поступил ряд сообщений об атаках на американские базы в Сирии, обстрелах израильских городов и первых попытках израильских ВС проникнуть в сектор Газа. Риторика между Вашингтоном и Тегераном становится все более резкой и ультимативной. США провели ряд воздушных атак против иранских объектов на территории Сирии, которая уже много десятилетий не может полноценно ответить на атаки израильских ВВС по своей территории. Также участились инциденты на границе Израиля и Египта, а число пострадавших от них уже исчисляется десятками. Соответственно, растут риски расширения конфликта и ответной реакции других арабских стран, которые могут ввести ограничения на поставку нефти конфликтующим сторонам, отмечает Кочетков.

В Азии в пятницу наблюдалась позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), просела Европа (индексы DAX, FTSE и CAC 40 просели на 0,3-1,1%), смешанная динамика наблюдается в США (к 18:50 Dow просел на 0,4%, S&P 500 и Nasdaq выросли на 0,2-1,2%).

Позитивное влияние на настроения инвесторов в Азии оказали, в частности, данные об инфляции в Токио. Темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей в октябре ускорились до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 2,5% месяцем ранее. По мнению экспертов, эти данные могут подтолкнуть Банк Японии к нормализации денежно-кредитной политики в ближайшее время, пишет Trading Economics.

По данным Минторга США, доходы населения в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы американцев увеличились на 0,7%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,5%, отмечает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в октябре снизился до 63,8 пункта с 68,1 пункта месяцем ранее. Предварительно сообщалось о падении индекса в этом месяце до 63 пунктов, и эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали его пересмотра.

На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу замедлили коррекционный отскок после падения накануне до минимумов за две недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $88,93 за баррель (+1,2% и -2,4% накануне), декабрьская цена WTI - $84,14 за баррель (+1,1% и -2,6% в четверг).

Участники рынка внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке. Израиль пока не начал наземную военную операцию в секторе Газа, однако продолжает наносить воздушные удары по позициям боевиков ХАМАС в анклаве и проводить операции на палестинских территориях на Западном берегу Иордана.

Во втором эшелоне" на Мосбирже выросли в пятницу акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+21,2%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+15,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+9,8%), ПАО "Россети" (MOEX: FEES) (+6,1%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5,8%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+5,7%), бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,2%).

Чистая прибыль "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+2,8%) по РСБУ за 9 месяцев выросла в 1,9 раза, до 20,65 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 162,7 млрд руб. (+15%).

ПАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+1,5%) в январе-сентябре 2023 года получило 1 млрд 116,7 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 7,86%, до 30 млрд 808,568 млн рублей.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 июля 2024 года разработать национальный проект с целью развития отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов. На этом фоне подросли бумаги ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+0,1%).

Снизились расписки Cian (MOEX: CIAN) (-4,1%), акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-3,2%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,1%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,1%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-3%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-2,9%).

ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-1,9%) в январе-сентябре 2023 года получило 6,711 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в отчетности компании.

Чистая прибыль ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-0,6%) по РСБУ за девять месяцев 2023 г. снизилась на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 15,9 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA сократилась на 3%, до 30,05 млрд руб., сообщила "ОГК-2".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 71,86 млрд рублей (из них 12,14 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER), 11,17 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,9 млрд рублей на акции "Яндекса").