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27 октября 2023 года 19:13

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на возобновившееся повышение UST

Москва. 27 октября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов за пять дней слегка расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций в понедельник, 23 октября, была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries (UST), умеренно снижавшиеся в начале дня, ближе к вечеру развернулись вверх и в итоге смогли выйти в плюс по отношению к закрытию пятницы.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США в ходе торгов в понедельник поднималась выше отметки в 5% годовых впервые с 2007 года (на пике роста она достигала 5,02% годовых, что было на 9 базисных пунктов выше уровня пятницы). По итогам прошлой недели доходность 10-летних US Treasuries подскочила почти на 30 базисных пунктов, несмотря на пятничное снижение, вызванное увеличением спроса на активы "тихой гавани" в условиях эскалации ближневосточного конфликта. Недельный подъем доходности этих бумаг был максимальным с начала апреля. Процентные ставки 30-летних US Treasuries в ходе торгов 23 октября достигали 5,18% годовых (+9 базисных пунктов к закрытию предыдущего дня). Вместе с тем к вечеру понедельника процентные ставки 10-летних гособлигаций США опустились до 4,87% годовых, а 30-летних - до 5,01% годовых.

Снижению стоимости US Treasuries и, соответственно, росту доходности способствовали ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) будет удерживать базовую ставку на пиковом уровне в течение долгого времени, а Минфин США увеличит выпуск гособлигаций, чтобы покрыть растущий дефицит бюджета. Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступивший на предыдущей неделе в Экономическом клубе Нью-Йорка, дал понять, что возможность дальнейшего подъема базовой процентной ставки американским ЦБ не исключена.

Дефицит госбюджета США по итогам 2023 финансового года, который завершился 30 сентября, составил $1,695 трлн, увеличившись на $320 млрд (23%) по сравнению с предыдущим фингодом, сообщило в пятницу министерство финансов страны. Как отмечают в Минфине, более крупный, чем в 2023 фингоду, дефицит бюджета США фиксировался лишь дважды - в ковидные 2020 и 2021 годы.

Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивную коррекцию цен американских казначейских обязательств UST. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ изменились незначительно.

Доходность десятилетних гособлигаций США, превысившая в ходе торгов накануне 5% впервые с 2007 года, к концу торгов 23 октября опустилась до 4,89% годовых, а к вечеру вторника достигла уже 4,86% годовых. При этом процентные ставки тридцатилетних US Treasuries к вечеру 24 октября ушли ниже отметки 5% после того, как накануне они достигали 5,18% годовых. Снижению доходности госбондов США способствовали заявления известного инвестора Билла Акмана о том, что "сейчас в мире слишком много рисков, чтобы ставить на снижение стоимости облигаций при текущих ставках" и с учетом замедления роста мировой экономики.

Билл Гросс, другой известный инвестор и бывший глава фонда PIMCO, заявил, что ждет рецессии в США в четвертом квартале текущего года и снижения процентных ставок Федрезервом.

Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновление снижения цен UST на опасениях дальнейшего ужесточения действий со стороны ФРС. Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ также изменились незначительно.

Ставка 10-летних US Treasuries в среду вновь поднималась выше 5% на сильных статданных по американскому рынку жилья, воспринятых трейдерами как сигнал о том, что устойчивость экономики США позволит ФРС удерживать базовую ставку на пиковом уровне в течение длительного времени.

Продажи новых домов в США в сентябре выросли на 12,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили максимальные с февраля 2022 года 759 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в августе этого года было реализовано 676 тыс. домов, а не 675 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в августе до 680 тыс. с объявленного ранее уровня, по данным Trading Economics.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США увеличился в октябре до 51 пункта с 50,2 пункта месяцем ранее, показал предварительный отчет S&P Global, рассчитывающей PMI. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, ниже 50 пунктов - о ее спаде. Промышленный PMI в США в этом месяце вырос до 50 пунктов с 49,8 пункта в сентябре, индикатор сферы услуг - до 50,9 пункта с 50,1 пункта.

Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали незначительные изменения, несмотря укрепление US Treasuries; суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ изменились незначительно.

Американская экономика в третьем квартале увеличилась на 4,9% в пересчете на годовые темпы, согласно предварительным расчетам министерства торговли США. Это максимальные темпы роста с четвертого квартала 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 4,3%, сообщает Trading Economics. Респонденты MarketWatch ожидали подъема на 4,7%.

В пятницу котировки российских суверенных еврооблигаций вновь продемонстрировали боковую динамику, в то время как US Treasuries немного понизились после выхода статистики расходов и доходов населения и одного из ключевых показателей инфляции в США. Суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ изменились незначительно.

Доходы населения США в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,7%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,5%, отмечает Trading Economics. В августе как доходы, так и расходы американцев увеличились на 0,4%.

Вместе с тем индекс потребительских цен (индекс PCE) в сентябре повысился на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,4% к сентябрю прошлого года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,3% и 3,4% соответственно. Сентябрьские темпы роста остались на августовском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении.

Повышение индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце ускорилось в помесячном выражении - до 0,3% с 0,1% в августе, но замедлилось в годовом - до 3,7% с 3,8%. Темпы роста в обоих случаях совпали с прогнозами рынка. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,39% - до 62,94% от номинала (их доходность выросла на 5,6 базисного пункта и составила 9,94% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году опустились в цене всего на 0,007%, которая к концу недели составила 67,25% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта, до 9,05% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 9,4 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 0,75%, подешевев до 34,26% от номинала (его доходность выросла на 14 базисных пунктов и составила 15,83% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за неделю на 0,09% - до 54,95% от номинала (их доходность увеличилась на 18,9 базисного пункта и составила 31,31% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за пять дней на 0,06% - до 54,06% от номинала (доходность выросла на 10,1 базисного пункта и составила 23,42% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в стоимости 0,002%, подешевев до 49,59% от номинала (их доходность выросла на 7,2 базисного пункта, составив 19,36% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,42%, составив 65,59% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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