"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивает инвестиционную привлекательность российских IT-компаний

Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивают инвестиционную привлекательность российских IT-компаний, хотя в данный момент считают стоимость их акций переоцененными из расчета на год вперед, говорится в комментарии.

"Объем предстоящей цифровизации в России настолько масштабен, что процесс перехода на российские IT-решения, ПО и "железо" продлится еще многие годы, - полагают эксперты. - Большинство российских организаций пока что продолжают использовать зарубежное ПО, однако уже приняли принципиальное решение о его замене на отечественные системы. Динамика роста отечественного рынка IT также будет поддержана за счет повышения экспортного потенциала на дружественные России рынки, среди которых СНГ и страны глобального юга".

Беспрецедентный спрос на акции "Астры", по мнению аналитиков, может побудить и другие IT-компании выйти с размещением акций на биржу. "Мы позитивно оцениваем инвестиционную привлекательность российских IT-компаний, хотя в данный момент считаем стоимость их акций переоцененными из расчета на год вперед, - отмечают стратеги "Газпром Инвестиции". - Однако масштабные перспективы и долгосрочные цели роста таких компаний намного превышают текущие коррекционные риски стоимости их акций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.