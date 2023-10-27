Цикл монетарного ужесточения в РФ близок к завершению - "БКС МИ"

Цикл монетарного ужесточения в РФ близок к завершению, полагает аналитик "БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") Анатолий Трифонов.

"Банк России вновь повысил ключевую ставку выше ожиданий рынка - до 15%. Основная мысль ЦБ не меняется: ставка останется высокой до тех пор, пока инфляция не стабилизируется, - пишет эксперт. - Мы ожидали, что в ходе данного цикла ужесточения ключевая ставка достигнет максимума в 15% при двух повышениях на 100 б.п. в октябре и декабре. Мы уже наблюдаем некоторое замедление темпов выдачи кредитов и снижение инфляционных ожиданий, поэтому полагаем, что в ноябре-декабре месячная инфляция замедлится. Пересмотренный прогноз также снижает давление на ЦБ РФ с точки зрения необходимости дальнейшего ужесточения. Стоит отметить, что новые ценовые шоки могут заставить регулятора продолжить текущий курс и вновь повысить ставку. Учитывая низкую базу прошлого года, теперь мы ожидаем, что инфляция по итогам года ускорится до 7,2%".

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