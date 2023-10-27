Инвестбанк Синара начал анализ PayPal с рекомендацией "покупать" для ее акций

"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение PayPal Holdings, сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет $65 за штуку на горизонте текущего года, что предполагает потенциал роста 26% и соответствует рекомендации "покупать".

"Бумаги компании снизились за год в стоимости на 41%, тогда как S&P 500 прибавил 9%. Мы считаем акции недооцененными ввиду потенциала PayPal на новых рынках и привлекательной истории выкупа акций. Компания торгуется ниже медианы по коэффициенту P/E 2024П на 16%, однако темпы роста прибыли у PayPal выше медианного значения по отрасли", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов.

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