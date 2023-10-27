Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций "Московской биржи" на уровне 249 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, отмечается в комментарии аналитика Евгения Локтюхова.

"После решения Банка России по ключевой ставке индекс Мосбиржи начал снижаться, тяготея к закреплению под отметкой 3200 пунктов. На рынке акций увеличились продажи большинства ключевых бумаг. Лишь отдельные компании выглядят сильно. Так, акции "Московской биржи" протестировали исторические максимумы (~193 руб.) сразу после заявления ЦБ. Бизнес торговой площадки выигрывает от повышения ставки из-за роста процентных доходов, да и в целом выглядит крепким из-за устойчивого интереса к фондовому рынку", - отмечает эксперт.

По его мнению, у акций "Московской биржи" есть фундаментальный потенциал роста. Локтюхов считает, что во время коррекционного движения рынка бумаги будут не просто выглядеть лучше рынка, но и постараются уйти выше, в зону 200+ руб., при отсутствии сильной паники.

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