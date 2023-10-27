Рубль днем уверенно растет к основным валютам после неожиданного повышения ключевой ставки сразу на 200 б.п., до 15%

Москва. 27 октября. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем в пятницу. Рубль уверенно дорожает к бивалютной корзине на решении ЦБ РФ повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.), до 15%. Оно стало неожиданным для рынка, так как консенсус-прогноз аналитиков предполагал увеличение ставки лишь на 100 б.п., до 14%.

Курс доллара США составил 92,76 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,2 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,7 руб./EUR1, подешевев на 1,88 рубля. Евро торгуется ниже 98 руб. впервые с 5 июля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,5 рублей, до 94,99 руб. Курс китайского юаня опустился на 14,9 копейки, до 12,63 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к основным валютам днем в пятницу на фоне неожиданного решения Банка России повысить ключевую ставку до 15%, в то время как аналитики единогласно ждали повышения лишь до 14%. Регулятор мотивировал свое решение усилившимся инфляционным давлением, которое складывается выше ожиданий.

"Инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях. Высокими остаются темпы роста кредитования. Исходя из новых среднесрочных параметров бюджетной политики, снижение бюджетного стимула в ближайшие годы будет происходить медленнее, чем ожидалось ранее", - говорится в сообщении регулятора.

В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году. Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, отмечает ЦБ РФ.

Вместе с тем ЦБ РФ убрал из заявления по итогам совета директоров ястребиный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики.

В сентябре, повысив ключевую ставку на 100 б.п., до 13%, ЦБ вернул в заявление жесткий сигнал о своих действиях на будущее. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении.

В этот раз ЦБ направленный сигнал из заявления вновь убрал, оставив нейтральную формулировку.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в заявлении от 27 октября.

Банк России 15 сентября повысил ставку на 100 б.п. - до 13%, с 15 августа - сразу на 350 б.п. - до 12% годовых. До этого, в июле, ставка была повышена на 100 б.п. - до 8,5% годовых. Июльское повышение стало первым после шести подряд решений о неизменности ставки (она с сентября 2022 года находилась на уровне 7,5%).

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 15 декабря 2023 года.

"Банк России сегодня удивил. Аналитики ждали +100 б.п. - получили +200 б.п. Главной проблемой регулятора остается инфляция, которая сильно ускорилась с конца сентября. Скорее всего, к концу 2023 года она превысит прогнозный диапазон ЦБ 6-7%. Поэтому Банк России даже повысил прогноз по инфляции по итогам 2023 года до диапазона 7,0-7,5%. (. . .) Когда уже укрепится рубль? Пока он еще даже не "почуял" повышения ставки. Эффект случится после охлаждения всей экономики, в начале следующего года. Снизится спрос на импорт - упадет и спрос на валюту, и ее курс", - говорят аналитики InvestFuture.

"На сегодняшнем заседании Банк России поднял ключевую на 200 базисных пунктов до 15%. Большинство участников рынка ожидали 100 б.п., мы допускали возможность более жесткого шага, ожидали решения в диапазоне 100-200 б.п. Последние данные по инфляции сигнализировали о том, что цены продолжают расти, и темп роста может превысить прогноз, которого придерживался Банк России. С другой стороны, рубль укрепился, что должно было снизить необходимость действовать жестко. Мы считаем, что текущая ставка может быть пиком ужесточения денежно-кредитной политики, и ожидаем коррекции на рынке облигаций, так как широкий консенсус рынка был ниже", - отмечает аналитик компании "МКБ Инвестиции" Азрет Гулиев.

"Мы полагаем, что сегодняшнее решение ЦБ окажет умеренно позитивное влияние на рубль в ближайшие дни. В целом влияние ключевой ставки на рубль стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, западных санкций и ограничений на движение капитала. Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе спрос на импорт (и снизит спрос на валюту). Кроме этого, повышение ставок по депозитам и доходностей облигаций увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли. В базовом сценарии мы ожидаем, что курс рубля к доллару до конца года останется в диапазоне 90-100 руб. Мы ожидаем, что к концу года рубль будет торговаться в диапазоне 94-98 руб. за доллар, 99-104 руб. за евро и 12,8-13,4 руб. за юань", - подчеркивает главный аналитик Совкомбанк Михаил Васильев.

Цены на нефть эталонных марок поднимаются днем в пятницу из-за напряженности на Ближнем Востоке.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,51% - до $89,26 за баррель. Котировки декабрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,55% - до $84,51 за баррель.

Накануне стало известно, что США нанесли удары по объектам в Сирии. Они стали ответом на серию нападений на американский персонал в Ираке и Сирии со стороны поддерживаемых Ираном групп ополченцев. При этом атаки не связаны с продолжающимся конфликтом между Израилем и ХАМАС, говорится в заявлении американского министра обороны Ллойда Остина.

Ввязывание Ирана в конфликт является одним из ключевых опасений для нефтяного рынка.