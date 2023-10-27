Повышение ЦБ ставки до 15% - хороший повод для фиксации доходности в ОФЗ с фиксированным купоном - Инвестбанк Синара

Повышение ставки ЦБ РФ до 15% годовых - хороший повод для фиксации высокой доходности в ОФЗ с фиксированным купоном, полагает эксперт "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Банк России увеличил ключевую ставку на 200 б. п., до 15%. Важно, что ЦБ РФ в пресс-релизе не дает ориентиров относительно дальнейшей ДКП - значит, высока вероятность, что ключевая ставка уже достигла верхнего предела и не будет повышена в декабре. Банк России сигнализирует, дополнительно ужесточая монетарную политику, о том, что бюджетное стимулирование и кредитование растут гораздо быстрее, чем предполагает предыдущий прогноз регулятора. Повышение ставки сразу до 15% - хороший повод для фиксации высокой доходности в ОФЗ с фиксированным купоном", - пишет эксперт.

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