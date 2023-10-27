"Мои Инвестиции" обновили топ акций компаний средней и малой капитализации РФ

"Мои Инвестиции" внесли изменения в топ акций компаний средней и малой капитализации РФ, которые могут показать динамику лучше рынка, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

Текущий состав списка: "Ренессанс Страхование", Positive Technologies, "Мечел" , Globaltrans, "НоваБев Групп", "Совкомфлот", Cian и Headhunter.

На взгляд аналитиков, указанная динамика возможна по следующему ряду причин:

- Реализация долгосрочных возможностей для развития ("НоваБев Групп" и Positive Technologies могут сохранить высокие темпы роста бизнеса; драйвером для первого эмитента потенциально может стать развитие сети "ВинЛаб", а для второго - замещение иностранных вендоров и развитие новых продуктов).

- Сильные финансовые результаты (ожидаются у "Мечела", Globaltrans, Cian и "Совкомфлота" на горизонте года).

- Привлекательные выплаты дивидендов на горизонте года (дивидендные фавориты в подборке - "НоваБев Групп" и "Совкомфлот").

- Редомициляция на горизонте года (возможна у Globaltrans, Cian и Headhunter).

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