Рынок акций РФ утром подрос к 3230п по индексу МосБиржи вслед за миром, игроки ожидают решения ЦБ РФ по ставке

Москва. 27 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу умеренно подрос на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent превысила $89 за баррель), индекс МосБиржи поднялся в район 3230 пунктов. Игроки ожидают решения Банка России по ключевой ставке (ожидается ее рост до 14% с 13% годовых).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3228,4 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1086,62 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,8%.

Доллар просел до 93,6 рубля (-0,36 рубля), на утренней сессии курс поднимался до 94,42 руб./$1.

Подорожали акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,3% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,6%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", в пятницу рынок акций будет находиться в подвешенном состоянии до решения по ключевой ставке ЦБ РФ в 13:30 МСК.

"Мы ожидаем повышения на 100 б.п., до 14% годовых. Особое внимание будет уделено пресс-конференции главы ЦБ РФ в 15:00 МСК - рынок попытается уловить настроения регулятора для прогнозирования дальнейшего направления его денежно-кредитной политики. Рубль на утренней сессии продолжает слабеть, что в краткосрочной перспективе может оказать поддержку российскому рынку акций", - полагают эксперты.

По оценке аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, в первой половине дня в пятницу не исключены попытки инвесторов частично откупить рынок после весьма эмоциональной просадки накануне. Поддержку могут оказать восстанавливающиеся нефтяные котировки и отскок мировых рынков на фоне визита главы МИД КНР в США. Ключевым событием, способным определить динамику рынка во второй половине дня, выступит заседание Банка России, в первую очередь риторика регулятора в отношении дальнейшего движения ставки.

"Мы опасаемся сохранения жесткой риторики, что может привести к возобновлению фиксации прибыли на рынке акций и уходу индекса МосБиржи под отметку 3200 пунктов. Целевым диапазоном по индексу на сегодня видим 3180-3240 пунктов", - отмечает Локтюхов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в пятницу можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть восстанавливаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после продаж в течение недели несколько улучшились.

Индекс МосБиржи отступил от локального минимума вместе с улучшением настроений на фондовых площадках Азии и в ценах на нефть. Инвесторы ждут итогов заседания ЦБ РФ, финансовых результатов "Яндекса" и "РусГидро", а также новостей с совета директоров "Татнефти" по прогнозам деятельности на 2024 год.

Накануне на рынке РФ наметилась коррекция индексов с локальных пиков, а сигнал в пользу возможного ее ускорения поступит при завершении недели по индикатору Мосбиржи ниже 3200 пунктов с рисками отката в район 3100 пунктов, считает Кожухова.

В США накануне индексы акций снизились на 0,8-1,8% на слабых квартальных отчетах компаний и разочаровывающих прогнозах, завершив в "минусе" вторую сессию подряд.

Более сильные, чем ожидалось, статданные в США не смогли поддержать фондовый рынок, поскольку возросли опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва.

По предварительным данным Минторга США, ВВП вырос в III квартале на 4,9% в пересчете на годовые темпы - максимально с четвертого квартала 2021 года. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение ВВП на 4,3%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в июле-сентябре повысились на 4%, что также стало самым существенным приростом с последнего квартала 2021 года.

Другой отчет Минторга США, также обнародованный в четверг, показал максимальный с июля 2020 года скачок заказов на товары длительного пользования в стране. Показатель увеличился в сентябре на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем временем, в Азии в пятницу наблюдалась позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,1%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX и FTSE выросли на 0,1-0,3%, CAC40 просел на 0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,8%).

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказали, в частности, данные об инфляции в Токио. Темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей в октябре ускорились до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 2,5% месяцем ранее. По мнению экспертов, эти данные могут подтолкнуть Банк Японии к нормализации денежно-кредитной политики в ближайшее время, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются вверх после падения накануне до минимумов за две недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $89,06 за баррель (+1,3% и -2,4% накануне), декабрьская цена WTI - $84,3 за баррель (+1,3% и -2,6% в четверг).

Участники рынка внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке. Израиль пока не начал наземную военную операцию в секторе Газа, однако продолжает наносить воздушные удары по позициям боевиков ХАМАС в анклаве и проводить операции на палестинских территориях на Западном берегу Иордана.

Во втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+13,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+9,8%), ПАО "ТНС Энерго" (MOEX: TNSE) (+9,1%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+7,2%).

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 июля 2024 года разработать национальный проект с целью развития отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов.

ПАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5%) в январе-сентябре 2023 года получило 1 млрд 116,7 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 7,86%, до 30 млрд 808,568 млн рублей.

ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+0,8%) в январе-сентябре 2023 года получило 6,711 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в отчетности компании.

Подешевели расписки Cian (MOEX: CIAN) (-2,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-1,5%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,34 млрд рублей (из них 1,89 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 997,46 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 526,03 млн рублей на акции "Яндекса").