Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Tencent, сообщается в комментарии аналитиков.

"Премьер Госсовета КНР подписал постановление правительства, которым утверждаются положения о защите несовершеннолетних в киберпространстве. Документ предполагает в том числе ограничения на использование мобильных устройств и услуг детьми и подростками. Мы считаем данную новость ожидаемой и не прогнозируем существенное давление, в частности, на котировки Tencent", - указывают эксперты.

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