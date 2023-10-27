Рубль, вероятно, удержится вблизи 94 руб./$1 на торгах в пятницу - SberCIB

Курс пары доллар/рубль, вероятно, удержится вблизи уровня в 94 руб./$1 на торгах в пятницу ввиду продолжения продажи валюты экспортерами и прогнозируемого сохранения жесткой риторики Банка России, говорится в аналитическом материале SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $88-90 за баррель в пятницу, считают эксперты инвестбанка. В течение дня рынок обратит внимание на публикацию ценового индекса расходов на личное потребление в США за сентябрь.

Доходности рублевых гособлигаций могут вырасти на несколько базисных пунктов в пятницу (ЦБ РФ, вероятно, повысит прогнозы по инфляции и ключевой ставке), указывают в SberCIB.

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