Привлекательность флоатеров сохранится после решения ЦБ по ставке - ПСБ

Доходности рублевых гособлигаций могут оказаться под давлением в случае сохранения жесткого сигнала от Банка России после заседания по ключевой ставке 27 октября 2023 года, целесообразно сохранить большую часть портфеля в корпоративных флоатерах, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Инвесторы ждут решение ЦБ РФ по ставке, а также его оценку текущих проинфляционных рисков и сигнал относительно дальнейших действий. Доходности ОФЗ по всей длине кривой на уровне 12,3-12,45% годовых указывают на ожидания рынка по переходу к снижению ставки в начале 2024 года, - пишет эксперт в комментарии. - При сохранении жесткого сигнала доходности коротких госбумаг могут оказаться под давлением, в длинных ОФЗ значительного потенциала снижения доходности мы также не видим - высоки риски неопределенности, а также необходимость в привлечении Минфином средств через ОФЗ (по 1 трлн рублей в квартал). Считаем целесообразным сохранить большую часть портфеля в корпоративных флоатерах; в случае укрепления рубля в диапазон 85-90 руб./$1 становится вновь интересна покупка замещающих облигаций".

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