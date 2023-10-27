Цены рублевых корпбондов сохранят смешанную динамику в пятницу на фоне разнополярных факторов

Москва. 27 октября. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу сохранят смешанную динамику под влиянием разнополярных факторов - улучшения конъюнктуры на мировых рынках капитала и ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В США накануне индексы акций снизились на 0,8-1,8% на слабых квартальных отчетах компаний и разочаровывающих прогнозах, завершив в "минусе" вторую сессию подряд.

Более сильные, чем ожидалось, статданные в США не смогли поддержать фондовый рынок, поскольку возросли опасения дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезерва.

По предварительным данным Минторга США, ВВП вырос в III квартале на 4,9% в пересчете на годовые темпы - максимально с четвертого квартала 2021 года. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение ВВП на 4,3%.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в июле-сентябре повысились на 4%, что также стало самым существенным приростом с последнего квартала 2021 года.

Другой отчет Минторга США, также обнародованный в четверг, показал максимальный с июля 2020 года скачок заказов на товары длительного пользования в стране. Показатель увеличился в сентябре на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем временем, в пятницу в Азии преобладает позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,8%).

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказали, в частности, данные об инфляции в Токио. Темпы роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей в октябре ускорились до 2,7% в годовом выражении по сравнению с 2,5% месяцем ранее. По мнению экспертов, эти данные могут подтолкнуть Банк Японии к нормализации денежно-кредитной политики в ближайшее время, пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются вверх после падения накануне до минимумов за две недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:38 МСК составила $89,24 за баррель (+1,5% и -2,4% накануне), декабрьская цена WTI - $84,5 за баррель (+1,6% и -2,6% в четверг).

Участники рынка внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке. Израиль пока не начал наземную военную операцию в секторе Газа, однако продолжает наносить воздушные удары по позициям боевиков ХАМАС в анклаве и проводить операции на палестинских территориях на Западном берегу Иордана.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 26 октября упала в 8,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и вернулась в область оборотов ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,686 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,502 млрд рублей. При этом цены выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику, лидировали в откате бонды "Роснефти" (MOEX: ROSN), днем ранее выступившие лидерами роста.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,14% и составил 105,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,11%, опустившись до 856,57 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Роснефть 002Р-03" (-2,23%), "Роснефть 001Р-04" (-0,47%) и "МТС-001P-23" (-0,37%), в лидерах роста - облигации Почта России-001Р-10-боб" (+0,4%), "Почта России-БО-002P-03" (+0,32%) и "Новотранс ХК-001Р-03" (+0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РЕСО-лизинг" установило финальный ориентир спреда к RUONIA 10-летних облигаций серии БО-02П-05 с офертой через 4 года объемом 11 млрд рублей на уровне 225 б.п. Сбор заявок на выпуск с переменными купонами прошел 26 октября c 11:00 до 15:00 МСК, по займу предусмотрены квартальные купоны. Техразмещение запланировано на 1 ноября.

ООО "Киви финанс" установило размер спреда к RUONIA 4-летних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 2 года объемом 8,5 млрд рублей на уровне 3,4% годовых (или 340 б.п.). Сбор заявок на выпуск прошел 26 октября c 11:00 до 15:00 МСК, периодичность выплаты купонов - раз в квартал. Оферентом по займу выступает АО "Киви", кроме того, по выпуску предусмотрены ковенанты. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы, техразмещение запланировано на 31 октября. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 30 млрд рублей.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) установила ставку 15-17-го купонов облигаций серии 001Р-04 на уровне 13,5% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск на 6,5 млрд рублей в ноябре 2016 года. Ставка текущего купона - 6,35% годовых, по выпуску 9 ноября предстоит исполнение оферты.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) приобрели в рамках оферты 6 млн 920,296 тыс. облигаций серии БО-02 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 46,14% выпуска. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 15 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка текущего купона до следующей оферты через год - 13,4% годовых.