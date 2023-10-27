Индекс Мосбиржи может завершить торги пятницы ниже 3200п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может завершить текущую неделю под отметкой 3200 пунктов в случае сохранения жесткой риторики ЦБ РФ по итогам пятничного заседания, сообщается в материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Не исключаем попыток инвесторов в первой половине торговой сессии пятницы частично откупить рынок после весьма эмоциональной просадки. Поддержку вполне могут оказать восстанавливающиеся нефтяные котировки и отскок мировых рынков на фоне визита главы МИД КНР в США. Ключевым событием, способным определить динамику рынка во второй половине дня, выступит заседание Банка России, в первую очередь риторика регулятора в отношении дальнейшего движения ставки, - указывает аналитик. - Мы опасаемся сохранения жесткой риторики, что может привести к возобновлению фиксации прибыли на рынке акций и уходу индекса Мосбиржи под отметку 3200 пунктов. Целевым диапазоном по индексу на день видим 3180-3240 пунктов".

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