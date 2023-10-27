Долгосрочная оценка перспектив цены акций ЛУКОЙЛа остается положительной - БКС Экспресс

Общая долгосрочная оценка перспектив цены акций нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" остается положительной, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Локальные волны коррекции можно использовать для увеличения длинных позиций в бумаге. Ближайшая значимая поддержка может находиться около 6940-7000 рублей за штуку", - отмечает аналитик.

Также Карпунин напоминает, что совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 447 рублей на акцию. "Выплаты оказались ниже консенсус-прогноза, что в моменте спровоцировало волну распродаж. В то же время рекомендация оказалась чуть выше ожиданий аналитиков БКС. В сообщении указывается, что это выплаты за 9М23, но в действительности они могут быть по результатам I полугодия, составив менее 100% от свободного денежного потока FCF. Можно предположить, что "ЛУКОЙЛ" придерживает часть средств либо для ускоренного снижения долга, либо для потенциальной программы buyback у нерезидентов с дисконтом", - указывает аналитик портала.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.